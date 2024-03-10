«الفلك الدولي» يحسم الجدل عن هلال رمضان: صيام غدا في دولتين حتى الآن

أعلن مركز الفلك الدولي عن الدول التي أكدت أن الثلاثاء المقبل أول أيام رمضان 2024، وذلك بعد تحري رؤية هلال الشهر الكريم وعدم ثبوت الرؤية اليوم.

وقال الفلك الدولي، وفقاً لتقرير صادر عنه، إن الدول التي أعلنت أن الثلاثاء أول أيام الشهر الكريم، وكذلك الدول التي تصوم الاثنين هي:

السعودية غدا الاثنين أول أيام رمضان

الإمارات غدا الاثنين أول أيام رمضان

دول الثلاثاء أول أيام رمضان

عمان

أستراليا

سنغافورة

إندونيسيا

ماليزيا

بروناي

الهند (لأن اليوم هو 28 شعبان فيها).

باكستان (لأن اليوم هو 28 شعبان فيها).

بنجلادش (لأن اليوم هو 28 شعبان فيها).

وتستطلع جمهورية مصر العربية، بعد قليل، هلال شهر رمضان من خلال دار الإفتاء والهيئة الشرعية المنوطة بذلك، حيث من المتوقع أن يتم ثبوت رؤية هلال الشهر الكريم والإعلان عن الموعد، حيث حسمت الحسابات الفلكية أن الإثنين 11 مارس هو الأول لغرة الشهر الكريم، وفقاً للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد، وأن الرأي النهائي لدار الإفتاء المصرية بعد استطلاع رؤية الشهر الكريم بعد غروب الشمس.