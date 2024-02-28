أول رمضان 2024 الاثنين أم الثلاثاء؟.. مركز الفلك يكشف التفاصيل

يترقب الملايين من المواطنين في مصر والعديد من الدول العربية، موعد أول أيام شهر رمضان 2024، وهل سيكون الاثنين 11 مارس، أم الثلاثاء 12 مارس من الشهر ذاته، وهو ما أجابت عنه مصادر بمركز الفلك الدولي والمعهد القومي للبحوث الفلكية في التقرير التالي.

موعد أول أيام شهر رمضان 2024

كشف مركز الفلك الدولي وفقا لتقرير صادر عنه تفاصيل موعد أول أيام شهر رمضان 2024 في الدول العربية وغيرها وهل سيكون الاثنين أم الثلاثاء، موضحا أن غالبية الدول العربية وغيرها، ستتحرى هلال شهر رمضان 2024 يوم الأحد 10 مارس، حيث أثبتت الدراسات الفلكية أنه سيحدث الاقتران المركزي في التاسعة صباحا بتوقيت جرينتش ذلك اليوم، وسيغيب القمر بعد غروب الشمس مباشرة في جميع مناطق العالم الإسلامي تقريبا، وبناء عليه فإنه من المتوقع أن تبدأ العديد من الدول العربية شهر رمضان يوم الاثنين 11 مارس كمصر والسعودية والإمارات وقطر و الأردن والجزائر، وأنه بالنسبة لإمكانية رؤية الهلال يوم الأحد 10 مارس، فمن المتوقع أن تبدأ عدد الدول شهر رمضان يوم الثلاثاء 12 مارس مثل باكستان وإيران وبنجلاديش.

وفي السياق ذاته، كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن أول أيام شهر رمضان 2024 سيكون يوم الاثنين الموافق 11 مارس المقبل، وذلك وفقا للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد، لافتا إلى أن الرأي النهائي لموعد شهر رمضان 2024 سيكون لدار الافتاء المصرية.