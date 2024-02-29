الأنبا بولا يتابع تجهيزات المرحلة الثانية لـ«مشروع الفلك» في الغربية

زار الأنبا بولا، مطران طنطا وتوابعها، مؤسسة الفلك، لمتابعة تجهيزات مصانع الإنتاج في المبنى الملحق وذلك لبدء المرحلة الثانية من المشروع.

مؤسسة الفلك الخيرية

مؤسسة الفلك الخيرية، هي مؤسسة غير هادفة للربح ترعى مشروع الفلك، وهو أول مشروع نموذجي متكامل فريد من نوعه في الشرق الأوسط لدمج ذوي القدرات الذهنية الخاصة وتحديدًا «أبطال متلازمة داون» في المجتمع وفق معايير علمية دقيقة.

واختار رواد الفكرة محافظة الغربية لتكون مركزاً لإطلاق أول فرع للمشروع، وتحديداً في قرية حصة أكوة بمركز كفر الزيات.

ويقع المشروع على مساحة إجمالية 6332 مترا مربعا، ويضم مبنيين، الأول مساحته 1473 مترا، والثاني مساحته 1050 مترا، بخلاف المساحات الخضراء والصوبات الزراعية والملاعب المفتوحة للمستفيدين من خدمات المشروع، بحسب الأنبا بولا.

الفئات المستهدفة

يقدم المشروع خدمات مجانية متكاملة لـ 5 فئات رئيسية هم:

- 150 شابا وفتاة مقيمين بالمبنى فوق سن 18 سنة.

- عدد مماثل من المترددين يوميا من سن «4 – 18 سنة» لتنمية قدراتهم الحسية والحركية، والذهنية والتعليمية والحرفية، ويستقبل عدد مماثل من المترددين يوميا إلى جانب أهل القرية.

أهداف مشروع الفلك

- تأهيل الأسر لتنمية قدراتهم في التعامل مع أبنائهم.

- تأسيس معهد لتأهيل متدربين للعمل في مشروعات مشابهة في أي مكان آخر.

- إتاحة فرص عمل لأبناء القرية.

- تقديم خدمات طبية لأهل القرية.