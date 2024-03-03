«الفلك الدولي» يفجر مفاجأة بشأن أول أيام رمضان: 14 دولة تصوم الثلاثاء 12 مارس

حسم الدكتور محمد عودة، المدير التنفيذي لمركز الفلك الدولي، الجدل حول الأحاديث المثارة حول موعد أول أيام شهررمضان 2024، وهل بدء الشهر الكريم يوم الاثنين أم الثلاثاء من الأسبوع المقبل في الدول العربية، وهل تتفق جميعا على الموعد أم سيكون هناك اختلافا.

موعد أول أيام شهر رمضان

أجاب المدير التنفيذي لمركز الفلك الدولي، عن الجدل المثار، بقوله: «الهلال يوم الأحد المقبل سيغيب بعد الشمس من 10 إلى 15 دقيقة في العالم العربي، ونحن في مثل هذه الظروف في مصر والسعودية وعدد من الدول العربية تعلن ثبوت الهلال وبالتالي نتوقع بنسبة تفوق الـ90% أن يكون الاثنين 11 مارس أول أيام الشهر الكريم فلكيا، ما لم يكن هناك غبار أو غيوم تعذر الرؤية ونحن لا نعلم الغيب».

موعد أول أيام شهر رمضان 2024

وأوضح في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك عددًا من الدول العربية كالمغرب وسلطنة عمان والأردن، وعدد من الدول الإسلامية غير العربية وهي ماليزيا وإندونيسيا وبروناي والهند وباكستان وبنجلاديش وإيران والسنغال ومالي وتشاد ونيجيريا وعدد من الدول الإفريقية متوقع أن يكون الثلاثاء أول أيام شهر رمضان 2024 فلكيا.

وتابع رئيس المعهد أن التوقعات بموعد أول أيام الشهر الكريم تكون جميعها وفقاً للحسابات وموعد مولد الهلال مالم يحدث أي شيء طارئ وهي مبدئية بناء على استقراءات للماضي والتوقع.

بيان المعهد القومي للبحوث الفلكية

وفي السياق ذاته، أكد المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، وفقاً لتقرير صادر عنه، أن هلال شهر رمضان لعام 1445هـ سوف يولد مباشرة وذلك بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 11:02 صباحاً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأحد 29 من شعبان 1445هـ الموافق 10/3/2024م وهو يوم الرؤية، على أن يبقى الهلال الجديد لمدة 12 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم «يوم الرؤية» في مكة المكرمة وفي القاهرة 14 دقيقة، وفي باقي محافظات مصر يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين «13 – 15 دقيقة»، أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين «4 و22 دقيقة»، وبذلك يكون غرة أول رمضان 2024 هو الاثنين المقبل الموافق 11 مارس 2024.