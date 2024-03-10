صناعة «مستقبل وطن»: الإفراج عن السلع الغذائية من الجمارك يضبط الأسواق

ثمن المهندس تامر الحبال، عضو أمانة الصناعة والتجارة بحزب مستقبل وطن، جهود الدولة في الإفراج عن سلع غذائية بقيمة 13 مليار دولار من أول يناير الماضي، أي ما قبل تحرير سعر الصرف، مؤكدًا أن هذه الخطوات تعمل على توفير السلع للمواطنين وضخها في الأسواق المصرية لضبط الأسعار وعودتها إلى أسعارها المناسبة.

مصلحة الضرائب المصرية

وقال «الحبال» في بيان له، اليوم الأحد، إنه خلال الأربعة أيام الماضية أفرجت مصلحة الضرائب المصرية عن السلع الغذائية بقيمة مليار دولار لتوزيعها على الأسواق، قبل بداية شهر رمضان لتوفير كل مستلزمات الأسر المصرية بأسعار مناسبة، ولضمان تواجد السلع بالأسواق المحلية خلال الفترة المقبلة، واستقرار الأسعار وضمان تناسق العرض والطلب.

تحرير سعر الصرف

وأشار عضو أمانة الصناعة والتجارة بـ«مستقبل وطن»، إلى أن تحرير سعر الصرف الذي أعلن عنه البنك المركزي المصري، جاء في توقيت مناسب لوقف نزيف الجنيه المصري أمام الدولار في السوق السوداء، فضلًا عن توفير العملة الصعبة للمستوردين داخل البنوك المصرية.

واختتم: «ندرك حجم التحديات والأزمات التي تمر بها مصر خلال الفترة الأخيرة، ولكن كلنا ثقة في القيادة الحكيمة ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، والحكومة المصرية في الخروج من المرحلة بقوة وفي وقت سريع».