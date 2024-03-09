الرئيس السيسي: رفضت فكرة تحرير سعر الصرف إلا في ظل وجود احتياطي كبير من الدولار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه رفض فكرة تحرير سعر الصرف إلا في ظل وجود احتياطي كبير من الدولار، وأصبح لدينا القدرة على التعامل بسعر صرف مرن وإمكانياتنا ومواردنا في وضع أفضل.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ39 للقوات المسلحة تحت عنوان «ويبقى الأثر» بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد: «أقدر أقول رقم تقريبي والدكتورة هالة السعيد وزير ة التخطيط تصلح لي، حوالي 45 إلى 50 مليار دولار ما بين رأس الحكمة واتفاق صندوق النقد الدولي، لما يبقى معانا الرقم ده وأقدر أعمل سعر مرن طبقا للطلب يبقى ممكن أنجح، ولكن غير كده كان هيبقى في مشكلة كبيرة جدا في مصر».

الرئيس السيسي: «اوعوا تدوا ضهركم لبلدكم»

وتابع: «طلبت من الحكومة التدخل عبر مختلف أجهزة الدولة لتنظيم الأسواق وتحقيق توازن الأسعار، ومعملتش إجراء حاد، ولم أتخذ إجراءات حادة حتى لا يتعقد الأمر أكثر من اللازم، واوعوا كلكم تدوا ضهركم لبلدكم».