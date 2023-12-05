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بنك الطعام المصري: نسعى لشراء 80% من احتياجاتنا عبر صغار المزارعين

كتب:

محمد عزالدين
05:06 ص | الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري

الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري

قال محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، إن بنك الطعام المصري يشارك للمرة الثانية في فعاليات قمة المناخ،، لافتا أن الاهتمام بقضايا المناخ أمر حتمي وليس اختيارياً، خاصة في وسط التحديات التي تواجهها مصر من ندرة في المياه وتوفير الغذاء للأجيال القادمة وهذه قضايا تتشارك فيها مصر مع العالم أجمع.

الاهتمام بقضايا المناخ أصبح أمر بقائي

وأضاف «سرحان»، خلال لقاء ببرنامج «كوب 28»، على شاشة قناة القاهرة الإخبارية، أن الاهتمام بقضايا المناخ أصبح أمر بقائي، والجميع رأى مدى تذبذب المناخ في السنوات الماضية أثر في الكثير من المحاصيل في مصر ولا سيما في المانجو والزيتون، وحدوث مشكلات في التربة نظرا لأن مياه البحر ستدخل التربة وتزيد ملوحتها.

وأشار إلى أن بنك الطعام المصري عقد بروتوكول مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي، لمحاولة تجربة أشياء أكثر ابتكارا لتعميمها عن الشراكات القوية مع مختلف الجهات الحكومية.

80% مشتريات البنك من صغار المزارعين

ولفت أن بنك الطعام لديه تجربة مفيدة في استهداف تحويل أكثر من 80% من مشترياتنا الغذائية إلى صغار المزارعين والمنتجين مباشرة، فالبنك يشتري طعام أكثر من مليار جنيه سنويا، ووصلت نسبة التوريدات إلى 20% تقريبا من صغار المزارعين خاصة السيدات، ونهدف لوصول النسبة إلى 80%.

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