«المصريين الأحرار» يهنئ الشعب المصري والقيادة السياسية بحلول شهر رمضان

هنأ حزب المصريين الأحرار، برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، جموع الشعب المصري والقيادة السياسية وفي المقدمة الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، أعاده الله على بلادنا الغالية بكل الخير والبركات.

وأرسل النائب الدكتور عصام خليل، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس جاء نصها: «فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والقائد الأعلى للقوات المسلحة.. يسرّني بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن جموع أبناء حزب المصريين الأحرار، أن نتقدم لسيادتكم بأسمى آيات التهنئة والتبريك بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، سائلين الله تعالى أن يعيده عليكم بالخير واليمن والبركات، وأن يمنّ عليكم وعلى بلادنا الغالية وكل الأشقاء بالصحة والعافية».

المصريين الأحرار

وقال: «إنّ حلول هذا الشهر الفضيل فرصةٌ سانحةٌ للتضرع إلى الله تعالى أن يحفظ بلادنا من كلّ سوء، وأن يُعزّز دعائم استقرارها، وأن يُلهمكم الرشاد والسداد في قيادة مسيرة التنمية والبناء».

حلول شهر رمضان

ونؤكد لكم أنّنا معكم قلبًا وقالبًا، جنبًا إلى جنب مع المؤسسات الوطنية، لنصرة الحقّ وتحقيق آمال وطموحات شعبنا الكريم، في ظلّ قيادتكم الحكيمة؛ وحفظ الله بلادنا وجعلها نبراسًا للعلم والحضارة، ورمزًا للسلام والاستقرار، ودرّةً في تاج القارة وصدارة الأمم.. كل عام وفخامتكم بخير وسلام.

وأرسل برقيات تهنئة بمناسبة الشهر الكريم، إلي كلّ من: «دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، والمستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والانتاج الحربي، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وعددا من الوزراء وقادة الجهات والأجهزة الأمنية وعددا من المحافظين».