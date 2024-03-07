نظم حزب المصريين الأحرار بمحافظة السويس، «منتدى شباب الحضارة الأول» للتثقيف السياسي للشباب على مدار 3 أيام بمقر الحزب، جاء ذلك بتوجيهات النائب الدكتور عصام خليل، رئيس الحزب، وتحت بالتنسيق مع الدكتورة هبة واصل، الأمين العام، وأشرف الدكتور عادل فاضل أمين المحافظة، وعضو الهيئة العليا.

«المصريين الأحرار» بالسويس ينظم منتدى شباب الحضارة الأول

نظمت أمانة الشباب بإشراف رامي عبد الباسط، أمين الشباب، فعاليات الملتقي، ووُجّهت الدعوة للأعضاء الجدد وأبناء الحزب، وشملت الجلسات مواضيع مثل الاتحادات الطلابية، والشباب والتنمية المستدامة، والتمكين السياسي للشباب.

التمكين السياسي للشباب

جاء ذلك في إطار اهتمام الدولة والحزب بالشباب لنشر الثقافة والوعي السياسي بينهم، والدفع بهم للتمكين السياسي كمرحلة أولى للمنتدى.

وقال عادل فاضل، إنه سيتم تكرار منتدى شباب الحضارة لاستكمال المسيرة ودعم الشباب للتمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي وفي جميع المجالات، وذلك بتوجيهات النائب الدكتور عصام خليل، رئيس الحزب، ولدعم الشباب في جميع المجالات.

وجاءت فعاليات اليوم الأول تحت عنوان «الاتحادات الطلابية»، حاضر فيها الشباب محمود تامر، مساعد مسؤول لجنة التعليم بالحزب وصاحب فكرة المنتدى، كما حاضر في ذات الجلسة الشاب رامي السيد.

الشباب والتنمية المستدامة

وتضمن اليوم الثاني محاضرات تحت عنوان «الشباب والتنمية المستدامة» وحاضر فيها الدكتور عبدالهادي النجار. كما حاضر في اليوم الثالث الدكتور عادل فاضل، عضو الهيئة العليا بالحزب وأمين عام الحزب بالسويس، بعنوان التمكين السياسي للشباب.