الإعلان عن قبول دفعة متطوعين وقصاصي أثر ومجندين في القوات المسلحة

صدق الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المتطوعين للانضمام لصفوف القوات المسلحة وكذا الإدلاء «قصاصي الأثر» لصالح قوات حرس الحدود، اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 01/04/2024، كذلك الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين «المرحلة التجنيدية الثالثة يوليو 2024» من كل المؤهلات الدراسية وغير ذوي المؤهلات، والمقرر استقبالهم اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 27/03/2024 جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اللواء محمد صبحي مهنا، مدير إدارة التجنيد والتعبئة الذي أشار فيه إلى التعليمات والشروط الخاصة بقبول الدفعتين.

أولاً التعليمات الخاصة بالتطوع كالآتي:

الحاصلون على الشهادة الإعدادية العامة وما يعادلها «الأزهرية / المهنية / الرياضية»، على أنه لا تقل النسبة المئوية لمجموع الدرجات عن 60%، وبالنسبة لقصاصي الأثر من الحاصلين على الشهادة الإعدادية «درجة النجاح فقط» - راسبي الإعدادية – الابتدائية من مواليد ومقيمي محافظتي «قنا / أسوان» والمناطق الصحراوية بنطاقهم، وألا يقل السن عن 15 عاما، ولا يزيد عن 25 عاما عند الالتحاق بالقوات المسلحة في 20/1/2025 ولا يقل عن 17 عاما لقصاصي الأثر ويشترط موافقة ولي الأمر لمن هو أقل من 18 عاما، وألا يقل الطول عن 170 سم.

بالإضافة إلى الشروط العامة للتطوع كالآتي، أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومن أبوين مصريين، أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك، وألا يكون متزوجاً أو سبق له الزواج ولن يسمح له بالزواج إلا بعد انتهاء فترة التدريب بنجاح، وأن يكون المتقدم لائقاً طبياً ويجتاز كل الاختبارات بنجاح، وألا يكون متخلفاً عن التجنيد أو غير لائق طبي للخدمة العسكرية أو سبق رفته من الخدمة العسكرية أو أي منشأة تعليمية عسكرية، واستيفاء البيانات المطلوبة «على موقع إدارة التجنيد والتعبئة.

أسلوب التقديم:

يقوم الشاب بتسجيل بياناته على موقع إدارة التجنيد والتعبئة على العنوان التالي :(https://tagcand.mod.gov.eg) اعتبارا من 11/03/2024 وحتى 03/05/2024 وطباعة نموذج طلب الالتحاق والمحدد به التوقيت المقرر لسحب الملف من أماكن صرف الملفات بمناطق التجنيد والتعبئة وأقسام التجنيد بالمحافظات اعتبارا من 30/03/2024 وحتى 05/05/2024، ويتم صرف ملفات قصاصي الأثر من مكتب مخابرات وأمن حرس الحدود بأسوان، واستكمال البيانات بالملف واستيفاء المستندات المطلوبة والتقدم بها إلى منطقة التجنيد والتعبئة التابع لها اعتبارا من 01/04/2024 حتى 08/05/2024، وبعد قبول الملف مستكملاً ومراجعة الشروط يتم تحديد توقيتات الاختبارات لكل شاب وتتوالى نتائج الاختبارات تباعاً وتوقيت الاختبار التالي بواسطة رسائل SMS على رقم التليفون المسجل بطلب الالتحاق.

المستندات المطلوبة عند التقدم:

صورة طبق الأصل من الشهادة الإعدادية معتمدة ومختومة وأصل بيان نجاح بالدرجات معتمد ومختوم على أن يتم تسليم أصل المؤهل «الاستمارة أو الشهادة» عند الالتحاق، وشهادة الميلاد موضحاً بها الرقم الثلاثي لمن أتم سن 15 سنة، صحيفة الحالة الجنائية للشاب لم يمض على استخراجها أكثر من ثلاثة شهور وصورة منها، عدد 2 صورة من بطاقة الرقم القومي للشاب في حالة بلوغه سن 15 سنة «سارية»، عدد 2 صورة بطاقة الرقم القومي للوالد أو ولي الأمر والوالدة «سارية»، و8 صورة فوتوغرافية حديثة مقاس 4 * 6 سم ألوان، وصورة من الموقف التجنيدي لمن حل عليه الدور للتجنيد، وأصل إثبات قيد معتمد ومختوم للطلبة المقيدين «بالمدارس / المعاهد/ الكليات»، وصورة طبق الأصل من المؤهل الدراسي معتمدة ومختومة في حالة حصول الشاب على مؤهل أعلى من الشهادة الإعدادية.

إرشادات مهمة لشبان التطوع:

التأكيد على التوقيتات والأماكن المحددة للاختبارات، التأكد من صحة المستندات والبيانات التي يتقدم بها الشاب حتى لا يقع تحت طائلة القانون، الإبلاغ الفوري عن الأشخاص الذين يوهمون الشبان بقدرتهم على مساعدتهم للالتحاق بالقوات المسلحة ويبتزوهم مادياً والحذر من التعامل معهم، التأكيد على قيام الشاب بالتقدم إلى منطقة التجنيد التابع لها «المركز / قسم الشرطة» الذي استخرجت منه بطاقة الرقم القومي أول مرة.

التعليمات الخاصة بالتجنيد كالآتي:

أولاً : حملة المؤهلات العليا:-

مواليد الفترة من 1/7 حتى 31/12 من جميع السنوات حتى عام 2003 الحاصلون على مؤهلهم الدراسي «المعتمدة نتيجتها» خلال الفترة من أول سبتمبر 2023 حتى آخر يناير 2024 من كل الكليات والمعاهد العليا، خريجي كليات الطب «البشري / الأسنان / العلاج الطبيعي / التمريض» الذين أنهوا سنة الامتياز / مدة التدريب خلال الفترة من أول سبتمبر 2023 حتى آخر يناير 2024، وكذا مواليد الفترة من 1/7 حتى 31/12 من عام 2004 الحاصلون على مؤهلهم الدراسي خلال الفترة من أول فبراير 2023 إلى أخر يناير 2024، والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة.

على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارا من يوم 22/04/2024، وتسجليهم وإجراء الكشف الطبي عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة في الفترة من 07/05 وحتى 20/05/2024.

ثانيا: حملة المؤهلات فوق المتوسطة:-

مواليد الفترة من 01/07 حتى 31/12 من جميع السنوات حتى عام 2003 الحاصلون على مؤهلهم الدراسيخلال الفترة من أول أغسطس 2023 حتى آخر يناير 2024، ومواليد الفترة من 01/07 حتى 31/12 من عام 2004 الحاصلون على مؤهلهم الدراسي خلال الفترة من أول فبراير 2023 حتى آخر يناير 2024، والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة، على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارا من يوم 08/05/2024، وتسجليهم وإجراء الكشف الطبي عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة في الفترة من 21/05 وحتى 23/05/2024.

ثالثاً: حملة المؤهلات المتوسطة:-

مواليد أشهر «يوليو / أغسطس / سبتمبر» عام 2004 الحاصلون على مؤهل متوسط حتى العام الدراسي 2022/2023، ومواليد أشهر «يوليو / أغسطس / سبتمبر» من مواليد جميع السنوات حتى عام 2003 وما قبلها خريجي العام الدراسي 2022/2023، والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة، على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارا من يوم 27/03/2024، وتسجليهم وإجراء الكشف الطبي عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة في الفترة من 14/04 وحتى 05/05/2024.

رابعاً: غير ذوي المؤهلات:-

مواليد أشهر «يوليو / أغسطس / سبتمبر» من عام 2004 والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة، على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارا من يوم 15/05/2024، وتسجليهم وإجراء الكشف الطبي عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة في الفترة من 25/05 وحتى 03/06/2024.

المستندات المطلوبة:

بطاقة الرقم القومي - بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية (6 جند) - أصل شهادة الميلاد - صحيفة الحالة الجنائيةحديثة الإصدار - فصيلة الدم - أصل المؤهل الدراسي لجميع المؤهلات بالإضافة إلى شهادة الامتياز/ التدريب لخريجي كليات الطب ( البشرى / الأسنان / العلاج الطبيعي / التمريض ) - وثيقة الزواج للمتزوجين- رخصة القيادة للشباب الحاصلين عليها - خطابات الفصل للطلبة المفصولين من الدراسة محدد بها تاريخ قرار الفصل وسببه - قرار التعيين ( المعيدين / المدرسين / الأطباء المقيمين ) .

إرشادات مهمة لشبان التجنيد :

من له الحق في الإعفاء أو التأجيل أو الاستثناء عليه التقدم إلى منطقة التجنيد التابع لها ومعه المستندات التي تؤيد أحقيته في ذلك – الحاصلون على مؤهلهم الدراسي من الجامعات والمعاهد الخاصة يعتد بتاريخ اعتماد النتيجة من الوزير المختص – كما نؤكد على ضرورة معادلة الشهادات من المجلس الأعلى للجامعات للحاصلين على مؤهلهم من خارج البلاد أو الجامعات الأجنبية داخل البلاد وغير ذلك سيتم معاملتهم طبقاً لآخر مؤهل دراسي معتمد - زواج الشاب من أجنبية لا يعفيه من أداء الخدمة العسكرية ويتم عرض موقفه على الجهات المختصة قبل التحاقه بالخدمة العسكرية –نؤكد على عدم التعديل بالبيانات المسجلة بشهادات المؤهل حيث أنه يتم الاستعلام عن كافة الشهادات التي يتقدم بها الشبان بالتنسيق مع كلاً من وزارتي ( التعليم العالي / التربية والتعليم ) – نؤكد على أن الشبان من غير ذوى المؤهلات ( العادة ) أصحاب المهن والحرف الإعلان عن أنفسهم حتى يستفيدوا بتخفيض مدة الخدمة العسكرية ( 6 أشهر )طبقاً للقانون .

جدير بالذكر أنه تم تصميم ونشر موقع لإدارة التجنيد والتعبئة على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) لتوضيح الخدمات والتيسيرات التي تهم الشباب المقبل على التجنيد والخدمات التي تهم الشباب والمواطنين سواء المقيم بالداخل أو مع ذويهم بالخارج على العنوان التالي : ( https://tagned.mod.gov.eg ) .

كذلك بريد إلكتروني آخر لإدارة التجنيد والتعبئة للرد على جميع الاستفسارات التجنيدية للشبان المصريين المقيمين بالخارج على العنوان التالي : (tagneed@mod.gov.eg) ، فضلاً عن خدمة الاستعلام الصوتي على الأرقام الآتية( 26351195 / 02 - 26339581 / 02 ) بالإضافة إلى رقم الخدمة الصوتية المختصر للمركز الإلكترونيورقمه ( 15499 ) ، كما يرجى العلم بأنه هناك موقع إلكتروني خاص بالتطوع للقوات المسلحةعلى العنوان التالي : ( https://tagcand.mod.gov.eg ) .