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دراما المتحدة

باحث في الشؤون الأمريكية: بايدن أصبح أكثر حدة في انتقاده لنتنياهو

كتب:

شريف سليمان
06:35 م | الأحد 10 مارس 2024
نتنياهو

نتنياهو

قال كريج كارتز، باحث في الشؤون الأمريكية، إن طريقة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في التعامل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تتغير بسبب الانتخابات، واستمرار قتل المدنيين والأبرياء، وإدارته بدأت في اتخاذ طريق أوضح إزاء ما يفعله «نتنياهو».

وأضاف «كاتز»، خلال مداخلة ببرنامج «مطروح للنقاش»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، أن بايدن أصبح أكثر حدة في انتقاد «نتنياهو»، والأمر واضح من تصريحاته أن صبره بدأ ينفد إزاء ما يفعله رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وأشار إلى أن الأمر أصبح جليا إزاء ما يحدث في البيت الأبيض هذا الأسبوع، والأمور تمضي في طريق ستفرض فيه الولايات المتحدة مزيدا من الضغط على إسرائيل، وتصريحات «نتنياهو» أصبحت أكثر تطرفا، ولكن الولايات المتحدة ستبدأ في فرض مزيد من الضغط عليه للتفاوض بشأن إنهاء الحرب وقتل الأبرياء في فلسطين.

وأوضح أن الضغط قد يكون اقتصاديا أو عسكريا، لكن الأمر واضح أن هذا سيحدث، الرئيس بايدن أصبح واضحا بشأن هذا في آخر الأيام والمضي قدما نحو حل الدولتين وأن هذا هو الحل الوحيد لإنهاء هذا الصراع.

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