عرضت قناة القاهرة الإخبارية تقريرا بعنوان «بايدن ينتقد نتنياهو.. هل استشعرت واشنطن خطر التطرف الإسرائيلي؟»، والذي أشار إلى أن الإضرار بالمصالح الإسرائيلية يرجع إلى سياسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المتشددة، بشأن مواصلة الحرب في غزة وعرقلة دخول المساعدات إلى القطاع، بحسب تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأضاف التقرير: «بايدن أشار أيضا في معرض انتقاده إلى أن سياسات رئيس حكومة الحرب الإسرائيلية تجعل دول العالم تعارض ما تقوم به إسرائيل، ما يمثل خطأ كبيرا من قبل نتيناهو».

تحذير بايدن من العملية العسكرية الإسرائيلية المحتملة في مدينة رفح الفلسطينية

وتابع التقرير: «وبخلاف الانتقادات حذر بايدن من العملية العسكرية الإسرائيلية المحتملة في مدينة رفح الفلسطينية، موضحا أن ذلك الأمر يمثابة خط أحمر لا يجب تجاوزه من قبل الجيش الإسرائليي».