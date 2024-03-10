نائب رئيس جامعة الأزهر يهنئ الأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك

هنأ الدكتور محمد عبدالمالك، نائب رئيس جامعة الأزهر، الأمة الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وقال «عبدالمالك»، خلال لقائه على قناة الناس: «يسرني بمناسبة قدوم شهر رمضان أن اتقدم بالتهنئة القلبية والخالصة لشعب مصر العظيم رئيسا وحكومة».

تهنئة للعالم الإسلامي بمناسبة شهر رمضان

وتقدم نائب رئيس جامعة الأزهر، بالتهنئة للعالم الإسلامي، بل لكل أهل الأرض، داعيا المولى تبارك وتعالى أن يمن علينا جميعا بالخير واليمن والبركات وأن يعم الأمن والأمان في جميع أرجاء المعمورة.

واختتم كلمته، قائلا: «كل عام وحضراتكم بخير».