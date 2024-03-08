إشادة من مواطني قرية كفر الواصلين بالجيزة بجهود قافلة جامعة الأزهر التنموية

أشاد أهالي قرية كفر الواصلين، بمركز أطفيح التابع لمحافظة الجيزة، بجهود قافلة جامعة الأزهر التنموية الشاملة، التي تمت برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على القوافل الطبية والإغاثية.

قافلة جامعة الأزهر التنموية

وأعلن الدكتور سمير حافظ، عميد كلية الهندسة الزراعية، رئيس القافلة، أن جامعة الأزهر سيّرت القافلة التنموية الشاملة ضمن خطة المجلس الأعلى للجامعات المصرية، ووزارة التعليم العالي، الهادفة لدعم المناطق الأكثر احتياجًا بالخدمات الصحية اللازمة؛ دعمًا للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، لافتًا إلى أنّ القافلة تميزت بتنوع تخصصاتها الطبية التي بلغت 13 تخصصًا طبيًّا.

وأوضح الدكتور سمير حافظ، أن القافلة شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين؛ ووقعت الكشف الطبي، وصرفت الدواء اللازم لعدد 1560حالة مرضية بالمجان.

الفريق الدعوي بقافلة جامعة الأزهر

أوضح «حافظ» أنّ الفريق الدعوي بالقافلة تجول في القرية والتقى العديد من المواطنين في مسجد القرية، وتحدث معهم حول أهمية الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المبارك، والتحلي بمكارم الأخلاق وأثرها في تقدم المجتمعات ورقيها، بجانب ذلك قام فريق التوعية بالقافلة بتوعية المواطنين بالمشاريع القومية الكبرى، التي تمت وتحتاج إلى تكاتف جهود المواطنين جميعًا، بجانب ذلك شملت أعمال القافلة توعية المزارعين بأهمية الحفاظ على الأرض الزراعية، وأخيرًا تضمن برنامج القافلة التوعية بأهمية التنمية العمرانية وأثر ذلك على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030م ، وفي الختام جرى توزيع مساعدات على أهالي القرية مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.