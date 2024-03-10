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دراما المتحدة

«الداخلية» توزع مساعدات عينية على قاطني المناطق الحضرية الجديدة بمناسبة شهر رمضان

كتب:

يارا أشرف
06:33 م | الأحد 10 مارس 2024
الداخلية توزع مساعدات عينية على قاطني المناطق الحضارية الجديدة بمناسبة

الداخلية توزع مساعدات عينية على قاطني المناطق الحضارية الجديدة بمناسبة

وجهت وزارة الداخلية، مأموريات إلى قاطني المناطق الحضرية الجديدة على مستوى الجمهورية، لتوزيع مواد غذائية عليهم، وذلك في إطار مبادرة «كلنا واحد» برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

المشاركون في توزيع المساعدات 

وشارك في هذه المأموريات، طلائع مبادرة «جيل جديد» التي أطلقتها وزارة الداخلية  للارتقاء بثقافة هولاء الطلائع، وترسيخ قيم الانتماء الوطني بهم، وهذا ما انعكس على حرصهم على المشاركة في هذه المباردة الاجتماعية.

دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي من الأهالي 

ووجهت إحدى المستفدين بالمبادرة، الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي على الدعم المستمر والاهتمام الدائم بهم، مؤكدة على استفادتها من المبادرة بشكل مستمر.

ودعت أخرى، للرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلة: «ربنا يقويك يا ريس وتفضلنا معانا دايما وحمينا ويسترها معاك يارب».

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