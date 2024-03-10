القنوات الناقلة لمسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبد الرازق في رمضان 2024

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق الموسم الرمضاني الذي ينتظره الجمهور، ويضم عددا كبيرا من الأعمال الدرامية ما بين التشويقي والأكشن، ومنه ضمنها مسلسل صيد العقارب من بطولة الفنانة غادة عبدالرزاق، الذي تجسد من خلاله شخصية عائشة وتعمل في تجارة العقارب، وتستخلص سمها وبيعها، ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير القنوات الناقلة لمسلسل صيد العقارب في رمضان 2024.

القنوات الناقلة لمسلسل صيد العقارب

يتم نقل مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبدالرازق في رمضان 2024، على شبكة قنوات CBC التي من المقرر أن يتم عرضها ضمن مجموعة كبيرة من الأعمال الدرامية على قنوات المتحدة.

مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب

وكشفت شبكة قنوات CBC عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب من بطولة الفنانة غادة عبد الرازق في رمضان 2024، إذ يعرض في تمام الساعة 7:30 مساء ويتم إعادته في تمام الساعة 1:45 مساء وأيضا الساعة 2: 45 صباحا.

أحداث المسلسل

وتدور أحداث مسلسل صيد العقارب حول شخصية تدعى «عائشة» الدور الذي تجسده الفنانة غادة عبدالرازق وتعمل في تجارة العقارب، بالتالي تقوم باستخلاص سمها وبيعها، كما أنها خلال أحداث المسلسل تتعرض لحادث قتل في عائلتها تقلب حياتها رأسًا على عقب ويجعلها في حالة انتقام وصراعات طويلة.

أبطال المسلسل

مسلسل صيد العقارب من بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، سيمون رياض الخولي، محمد علي رزق، ميار الغيطي، أحمد ماهر، عماد صفوت، أحمد جمال سعيد، وعدد آخر من الفنانين من إخراج أحمد حسن وتأليف باهر دويدار.