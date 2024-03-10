«اللي معانا اتقلبوا علينا».. كلمات تتر مسلسل صيد العقارب في رمضان 2024

تفاعل عدد كبير من جمهور السوشيال ميديا مع أغنية «كنا واحد»، والتي قدمتها الفنانة نوال الكويتية، وذلك بعد ساعات قليلة من طرحها على موقع «يوتيوب»، وهي تترمسلسل صيد العقارب الذي ينافس في شهر رمضان 2024.

أغنية «كنا واحد» من غناء الفنانة نوال الكويتية، ومن كلمات أحمد حسن رؤول، وألحان تامر عاشور، وتوزيع أحمد إبراهيم.

كلمات أغنية كنا واحد

وتضمنت كلمات أغنية «كنا واحد» ما يلي:

كنا واحد واتقسمنا والشيطان وسوسها زن

قولنا مش ممكن هنبعد جيه في ثواني قلب كيانا

جيه شيطانا عامينا وسيبنا الدنيا دي تلعب بينا

واللي معانا اتقلبوا علينا وبقوا قسيين

احلامنا اتسرقوا في ناس من طينة شر اتخلقوا

واللي حبايب فجاءه افترقوا شمال ويمين

أحداث مسلسل صيد العقارب

ومسلسل صيد العقارب يدور في إطار درامي ممزوج ببعض من الإثارة والتشويق، حول بطلة الأحداث «عايدة» التي تجسد شخصيتها غادة عبدالرازق، حيث تتحول حياتها إلى جحيم بعد مقتل أخيها، لتدخل عائلتها في عديد من الصراعات المستمرة وتتوالى الأحداث.

ومن أبطال المسلسل غادة عبدالرزاق وسيمون ومحمد علاء ورياض الخولي وأحمد ماهر وأحمد سعيد عبدالغني، والعمل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن.