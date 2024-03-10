كائن يستطيع الحياة لمدة 17 يوما دون تنفس.. ظهر في مسلسل صيد العقارب

على مدار شهر رمضان الكريم تخوض غادة عبدالرازق تجربة شيقة كعادتها، من خلال مسلسل صيد العقارب، الذي أثار ضجة منذ عرض البرومو الأول، ما جعل الجميع يتساءل عن طبيعة الحبكة الدرامية، التي تقدم من خلال هذا العمل، وتدور أحداثه بين تجار سموم العقارب، وعلى الرغم من عدم رواج السم وخوف الكثيرين منه.

مسلسل صيد العقارب.. معلومات عن نوع خطير

وخلال التقرير التالي تستعرض «الوطن» معلومات عن أخطر نوع للعقارب، من وحي تعامل غادة عبد الرازق معها، في مسلسل «صيد العقارب» والتجارة في سُمها الخطير، وخلال البرومو الخاص بالعمل قالت: «أنا ست شغلي كله مع العقارب والحكاية دي علمتني لو عينك غفلت فيها ثانية تتلدغ، وتخيل بقى تدفع عمرك كله عشان الغلطة دي»، ما يثبت مدى خطورة المهنة التي تمارسها خلال العمل.

سم العقارب يستخلص ويُباع مقابل ملايين الدولارات، ويُعتبر من أغلى أنواع السموم، على الرغم من أن العقارب تثير الرعب في نفوس الكثيرين بسبب لدغتها السامة وشكلها المخيف، لكن يوجد نوع من العقارب يسمى بـ«المزيفة»، وذلك لقدرته الغريبة والفريدة على بقائه على قيد الحياة بعد 17 يوما دون تنفس، وفقًا لما نشر في موقع «Natural History Museum».

العقارب المزيفة رغم ضآلة حجمها لديها قدرة خارقة، وبوسعها البقاء على قيد الحياة تحت الماء دون تنفس أكثر من أسبوعين متواصلين، وبهذه القدرة تميز العقرب المزيف بأنه نموذج فريد بين جميع فصائل العنكبوتيات، ولا يوجد بينها من يستطيع البقاء كل هذه الفترة تحت الماء بشكل متواصل، ويسميه البعض بـ«عقرب الكتاب» وذلك رغم وجود أكثر من 3000 نوع منه وكل حال يمت بصلة للعناكب والعقارب.

لماذا سُمي بالعقرب الزائف؟

وجاء اسم العقرب الزائف نتيجة لتميزه عن العقارب الحقيقية، ويفتقر «الزبان المخيف والذيل» الذي تتمز به العقارب، كما أنه لا يلدغ البشر أو يعضهم، ويفتقد السم الذي يستخدمه كوسيلة للدفاع عنه نفسه أو للهجوم.