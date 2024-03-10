حبكة درامية مميزة يعرضها مسلسل صيد العقارب الذي تلعب به الفنانة غادة عبدالرازق دور البطولة، ما جعل الجماهير وعشاق الدراما الرمضانية ينتظرون مواعيد عرضه، وهو ما أعلنته قناة «CBC» عبر صفحتها الرسمية.. فما هي مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبد الرازق على قناة «CBC» في رمضان 2024؟

مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب

وأعلنت قناة «CBC» مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب، بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»؛ إذ كشفت أن مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبد الرازق على قناة «CBC» في رمضان 2024؛ سيكون في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، طوال شهر رمضان الكريم 2024.

وفي إطار توضيح مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبد الرازق على قناة «CBC» في رمضان 2024، أشارت قناة «CBC» أن موعد إعادة مسلسل صيد العقارب سيكون في تمام الساعة 1:45 مساءً، والساعة 2:45 صباحًا.

أحداث مسلسل صيد العقارب

جدير بالذكر أن مسلسل صيد العقارب تدور أحداثه حول شخصية عائشة وهي غادة عبد الرازق وتعمل في تجارة العقارب، وتقوم باستخلاص سمها وبيعها، وتتعرض لحادث قتل في عائلتها تقلب الأحداث رأسًا على عقب ويجعلها في حالة انتقام وصراع طويلة.