منذ اللحظة الأولى لإعلان دار الإفتاء المصرية، موعد أول أيام شهر رمضان الكريم، تبادر إلى ذهن البعض كيفية معرفة موعد أذان الفجر في مطروح اليوم الاثنين 11-3-2024، وهو الأمر الذي حرصت الهيئة العامة للمساحة المصرية على توضيحه في بيان لأهالي المحافظة الساحلية.

موعد أذان الفجر في مطروح اليوم الاثنين 11-3-2024، كشفته هيئة المساحة المصرية، حسب إمساكية شهر رمضان المعظم لسنة 1445 هجريًا لمدينة مرسى مطروح، في تمام الساعة 4:58 صباحًا.

موعد أذان الفجر في مطروح اليوم الاثنين 11-3-2024

وأوضحت أنّ موعد أذان الفجر في مطروح اليوم الاثنين 11-3-2024، يسبقها موعد السحور في المدينة في تمام الساعة 2:38 صباحًا، ويعقبها صلاة الشروق في تمام الساعة 6:26 صباحًا.

محافظ مطروح يهنئ الأهالي بشهر رمضان

وقدم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، برقية تهنئة إلى عمد وشيوخ وعواقل ونواب وجميع أطياف محافظة مطروح، التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان، متمنيًا أنّ يعم الخير دائمًا على شعب مصر.