موعد أذان الفجر في رمضان 2024 بالقاهرة والمحافظات.. «فرحنا به بعد غيابه»

27 يومًا هي كل ما يفصلنا عن انطلاق أول أيام شهر الصوم، فيما يحرص آلاف المسلمين على معرفة موعد أذان الفجر في رمضان 2024 بالقاهرة والمحافظات، خصوصًا أول فجر في رمضان الذي يكون له طقوس مميزة لدى مختلف الأسر المصرية، فيما بدأت الشوارع تتزين بفوانيس رمضان بمختلف الأحجام والألوان والأشكال المبهجة، إلى جانب ياميش رمضان والخيامية.

وفي السطور التالية ، تستعرض «الوطن» موعد أذان الفجر في رمضان 2024 بالقاهرة والمحافظات، فضلًا عن موعد شهر رمضان 2024، ومواقيت الصلاة، ومواعيد السحور والإمساك والإفطار.

متى يكون أول رمضان 2024؟

وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقة، موعد شهر رمضان 2024 والذي من المتوقع أن يكون يوم 11 مارس 2024 المُقبل، فيما من المقرر أن يتم إعلان الموعد رسميًا من قبل دار الإفتاء فور استطلاع الهلال آخر أيام شهر شعبان الجاري لإعلان أول أيام رمضان.

السحور الساعة كام 2024؟

ويطرح الآلاف من المواطنين سؤالًا حول السحور الساعة كام 2024؟ وهو ما كشفته امساكية شهر رمضان 2024 في محافظة القاهرة والتي أعلنها المعهد القومي للبحوث الفلكية، إذ من المقرر أن يكون موعد السحور في أول أيام شهر رمضان 2024 نحو 2:23 فجرًا، بينما يحل موعد الإمساك في تمام الساعة 4:23 صباحًا، فيما تبلغ عدد ساعات الصوم نحو 13:18 ساعة.

امساكية رمضان 2024 في القاهرة

وتعلن هيئة المساحة المصرية، موعد أذان الفجر في رمضان 2024 بجميع المحافظات ضمن إمساكية رمضان لكل محافظة على حدة خلال الأيام المقبلة، بينما تأتي إمساكية شهر رمضان 2024 في القاهرة كالآتي:

ما موعد أذان الفجر في رمضان 2024؟

ويحل موعد أذان الفجر في رمضان 2024 بالقاهرة بحسب الامساكية في تمام الساعة 4:43 فجرًا، بينما يكون الشروق في تمام الساعة 6:09 صباحًا، والظهر 12:05، والعصر 3:28 مساءً، والمغرب 6:01 مساءً، والعشاء 7:18 مساءً.

أسعار فوانيس رمضان 2024

وانتشرت شوادر الفوانيس بمختلف محافظات مصر، لترسم البهجة على وجوه الجميع من مختلف الأعمار إذ تتراوح أسعار فوانيس رمضان 2024 بين 50 وحتى 3000 جنيهًا، حيث يختلف السعر باختلاف النوع والحجم، إذ تتراوح بين فوانيس خرز، وخشبية، ومعدن، بأحجام وأشكال مختلفة.

وما يزال الفانوس أبو شمعة أحد رموز شهر رمضان المبارك، منذ قديم الأزل، وتحرص مختلف الأسر على اقتناءه لارتباطه ارتباطًا وثيقًا بالشهر الكريم.

وتعد أشهر أماكن بيع فوانيس رمضان 2024 بأحياء السيدة زينب، وتحت الربع، ومنطقة الخيامية بالقاهرة إذ يقصدها الجميع من مختلف أنحاء المحافظات، لشراء الفوانيس، وياميش رمضان، ومستلزمات الشهر الكريم، إذ إنها تضم جميع المسلتزمات في مكان واحد.