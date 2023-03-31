موعد أذان الفجر في الإسكندرية اليوم الجمعة 31-3-2023 تاسع أيام رمضان

مع انطلاق تاسع أيام شهر رمضان المبارك، تتجه أعين أبناء عروس البحر الأبيض المتوسط إلى معرفة موعد أذان الفجر في الإسكندرية اليوم الجمعة 31-3-2023، حيث يبدأ معه الصوم ليوم جديد وبالتالي يكون موعده هام للغاية.

موعد أذان الفجر في الإسكندرية اليوم

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» موعد أذان الفجر في الإسكندرية اليوم، وذلك وفقاً لما أعلنته الهيئة العامة للمساحة المصرية، عن مواقيت الصلاة اليوم، والذي يتم خلال الساعة 4:22 فجراً ويختتم الصوم في 6:19 مساء.

أذان الفجر اليوم في الإسكندرية اليوم الجمعة 31-3-2023

وبذلك يكون أذان الفجر اليوم في الإسكندرية الجمعة 31-3-2023 قد شهد نقص دقيقة عن اليوم السابق ما يعني زيادة في دقائق الصوم خلال ثامن الأيام، يكون عدد ساعات الصيام اليوم الجمعة 31-3-2023 في الإسكندرية 14 ساعة و17 دقيقة صوم، أي بزيادة 17 دقائق عن اليوم الأول نتيجة تقديم موعد صلاة الفجر وتأخر موعد صلاة المغرب.