عالم أزهري يدعو للأمة بمناسبة الشهر الكريم: «اللهم بارك لنا في رمضان»

هنأ الشيخ محمد إبراهيم عبد الباعث، من علماء الأزهر الشريف، الأمة الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وقال «عبدالباعث»، خلال لقائه على قناة الناس: «في مثل هذا الشهر المبارك، الذي من أجله شُرع الصيام، وشُرعت المجاهدة في الله، وشُرع التقرب من الله سبحانه وتعالى لقراءة ما أنزله في هذا الشهر، وهو القرآن الكريم».

دعاء بمناسبة الشهر الكريم

دعا العالم بالأزهر الشريف، الله عز وجل بمناسبة الشهر الكريم: «اللهم بارك لنا في شهر رمضان، وكل عام وأنتم بخير».