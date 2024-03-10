أمين الفتوى يهنئ الأمة الإسلامية بحلول رمضان: ربنا يجعله شهر نور وهداية

هنأ الدكتور عمرو الورادني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الأمة الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

دعاء للمولى بمناسبة الشهر الكريم

وقال «الورداني»، خلال لقائه على قناة الناس: «الحمد لله سبحانه وتعالى على أنه بلغنا شهر رمضان، وجعلنا من أهل هذا الشهر المبارك، وفتح علينا أبواب الجنة، وصفد الشياطين لكي نكون مقلبين على رب العالمين».

ودعا أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الله عز وجل: «اللهم بارك لنا في رمضان وأجعلنا فيه من أهل الإحسان، ولا تحرمنا أبدا رحمتك فيه يا رحمن، واجعلنا من أهل المغفرة وأهل النجاة من النيران يا رب العالمين».

واختتم كلمته، قائلا: «ربنا يفتح علينا أبواب العطايا والسعادة ويجعله شهرا مباركا، ويجعله شهر نور وهداية واسعة على كل المسلمين، كل عام وأنتم بخير في شهر الخير والبركة والرحمة والجمال».