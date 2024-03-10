موعد رمضان 2024 في الأردن.. الصيام الاثنين أم الثلاثاء

ينتظر الكثير من المسلمين في المملكة الأردنية موعد رمضان 2024 في الأردن، خاصة أنه لم يتبقى سوى ساعات قليلة على معرفة هلال شهر رمضان الكريم.

موعد رمضان 2024 في الأردن

ودعا مُفتي عام المملكة الأردنية، الدكتور أحمد الحسنات، جميع المواطنين والمقيمين إلى تحري هلال شهر رمضان المبارك مساء اليوم، لمعرفة موعد رمضان 2024 في الأردن.

وأكد «الحسنات»، أن موعد رمضان 2024 في الأردن سيتم تحديد خلال الساعات القليلة المقبلة، وأن مديريات الإفتاء في جميع المحافظات ستكون مُستعدة لاستقبال الشهادات بشأن رؤية هلال شهر رمضان المبارك وتحديد موعده.

شهر رمضان 2024

ومن المتوقع أن تبدأ العديد من الدول الإسلامية شهر رمضان يوم الاثنين 11 مارس 2024، في حين ستبدأ بعض الدول الأخرى يوم الثلاثاء 12 مارس، استنادًا إلى إمكانية رؤية هلال رمضان.

ووفقًا لمركز الفلك الدولي، لا يمكن رُؤية هلال شهر رمضان يوم الأحد 10 مارس من أي مكان في العالم العربي والإسلامي، سواء بالعين المجردة أو باستخدام التلسكوب، لكن الاثنين 11 مارس، يمكن رؤية الهلال بسهولة نسبية بالعين المجردة من جميع مناطق العالم الإسلامي.