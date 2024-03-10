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دراما المتحدة

محمد علي رزق يروج لمسلسل صيد العقارب

كتب:

ياسمين محمود
08:10 م | الأحد 10 مارس 2024
محمد علي رزق

محمد علي رزق

روج الفنان محمد علي رزق عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، لدوره في مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبدالرازق.

ونشر محمد علي رزق البوستر الدعائي للمسلسل، الذي يحمل صورته معلقا: «كل سنة وحضراتكم طيبين ورمضان كريم علينا كلنا يا رب، بسم الله توكلنا على الله، مواعيد مسلسل صيد العقارب 7:30 مساءً والإعادة 2:15 صباحا و1:45 ظهراً، على قناة cbc.. اللهم عوضا يليق بجلال قدرك وعظيم سلطانك».

أبطال مسلسل صيد العقارب

مسلسل صيد العقارب يضم عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم غادة عبد الرازق، رياض الخولي، عماد صفوت، أحمد ماهر، سيمون، محمد علي رزق، ميار الغيطي، أحمد جمال سعيد، تأليف باهر دويدار، إخراج أحمد حسن.

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