كلمات أغنية تتر مسلسل صيد العقارب بصوت نوال الكويتية.. يعرض على CBC

برومو مسلسل صيد العقارب يحمل جرعة من الإثارة والتشويق، الأمر الذي دفع الكثيرين لمتابعته ومعرفة أحداثه، خاصة بعد طرح أغنية التتر الخاصة بها، ليزداد البحث عن كلمات أغنية تتر مسلسل صيد العقارب بصوت نوال الكويتية.

حالة من الانفراد والتميز قدمتها المطربة نوال الكويتية، التي غنت تتر مسلسل صيد العقارب، وجاءت كلمات أغنية تتر مسلسل صيد العقارب على النحو التالي:

كلمات أغنية تتر مسلسل صيد العقارب بصوت نوال الكويتية

كنا واحد واتقسمنا والشيطان وسوسها زن

قولنا مش ممكن هنبعد جيه في ثواني قلب كيانا

جيه شيطانا عامينا وسيبنا الدنيا دي تلعب بينا

واللي معانا اتقلبوا علينا وبقوا قاسيين

احلامنا اتسرقوا في ناس من طينة شر اتخلقوا

واللي حبايب فجاءه افترقوا شمال ويمين

مواعيد عرض صيد العقارب

وبينما يزداد البحث عن مواعيد عرض وإعادة مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبد الرازق في رمضان 2024 والقنوات الناقلة، يمكن الإشارة إلى أن المسلسل سيُعرض على قناة «CBC»، في في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، طوال شهر رمضان الكريم 2024، على أن تكون الإعادة في تمام الساعة 1:45 مساءً، والساعة 2:45 صباحًا.

من هي نوال الكويتية؟

قدم موقع «السينما» مجموعة من المعلومات عن المغنية نوال الكويتية: