مؤلف مسلسل صيد العقارب: مشروع حياتي كتبته بـ«مزاج» على مدار 10 سنوات

10 سنوات كاملة قضاها المؤلف باهر دويدار، في كتابة المعالجة الدرامية الخاصة بمسلسل صيد العقارب، وإدخال تعديلات عليها وتطويرها كلما أمكن له ذلك، وهو المشروع الذي وصفه خلال تصريحاته لـ«الوطن» بأنه كتبه بـ«مزاج»، وطالما تمنى فترات طويلة أن ينتقل من صفحات الأوراق إلى شاشة التليفزيون، متابعًا: أستطيع القول إن هذا العمل غالٍ عندي جدًا، وأخذ من وقتي الكثير، وبمثابة الحلم الذي ذهبت إليه بنفسي.

يُعرض مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، على شاشة قناة CBC ومنصة WATCH IT الإلكترونية، يشاركها البطولة رياض الخولي، أحمد ماهر، محمد علاء، سيمون.

وأضاف المؤلف باهر دويدار قائلًا «عام 2014 وبعد عدة أزمات ومواقف مررت بها، قررت أن اكتب لنفسي وما أحلم بتنفيذه، ووجدت نفسي أكتب معالجة هذا المسلسل الذي طالما اعتبرته المشروع الكبير الذي يضم خطوطا وشخصيات كثيرة أشبه بما كنت أتابعه وأراه في المسلسلات القديمة».

صيد العقارب على CBC في رمضان

واستطرد بقوله: خرج قبله للنور عدة مسلسلات أخرى كتبتها، وفي كل مرة كنت أترقب تنفيذ «صيد العقارب» وبالرغم من إعجاب صناع الدراما به إلا أنه لم يستعن به أحد لأنه لم يحن وقت تنفيذه بعد.

10 سنوات كتابة

وأضاف «دويدار» أن «على مدار 10 سنوات، أقوم بإدخال تعديلات على المعالجة مع الحفاظ على البناء الرئيسي للعمل، ووضعت ما يشبه الخريطة على الحائط وزينتها باسماء الشخصيات وأدوارها وبمرور الوقت، وجدت اتصال من غادة عبدالرازق للتعاون سويًا، وعرضت عليها عدة أفكار لم يكن صيد العقارب أولها، وبمجرد سماعها لفكرة المسلسل، تمسكّت به وقررت تقديمه على شاشة التليفزيون».