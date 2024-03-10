وكيل الأزهر: رمضان شهر رفع الدرجات وتحصيل الثواب ويحتاج تهيئة قلبية

قال الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، إن شهر رمضان يحمل الكثير من الفرح والتبشيرات، فهو شهر رفع الدرجات وتحصيل الثواب، وشهر العمل والجد والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لافتًا إلى أنه شهر التكافل الاجتماعي وتحقيق التعاضد.

الشوق لشهر العبادة

وأكد خلال حواره على قناة «الناس»، أنه ينبغي على المسلم مع حلول شهر رمضان أن ينتظر الشهر بشوق ولهفة كشوقه ولهفته لشيء يحبه، متابعًا: «فما بالك لمن يشتاق لشهر العبادة، وشهر رفع الدرجات وشهر العتق من النيران، والثواب العظيم والشفاعة، شفاعة الصيام والقرآن للعبد المسلم أمام الله سبحانه وتعالى».

وأشار إلى أن شهر رمضان يحتاج من المسلم تهيئة نفسية وقلبية، ويحتاج إلى حسن التوبة والأوبة إلى الله سبحانه وتعالى، والندم على ما فات والعزم على استغلال هذا الشهر استغلالًا طيبًا، فهو ليس شهرًا للكسل ولا للدعا ولا للراحة والنوم، ولكن هو شهر للعمل والجد بالنسبة للعبادة والعمل وتفقد من حولنا من أولي الأرحام.