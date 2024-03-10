دول عربية يبدأ فيها رمضان يوم الثلاثاء

أعلنت دولتان عربيتان أن غدا الاثنين هو المتمم لشهر شعبان، وأن أول أيام شهر رمضان المبارك هو يوم الثلاثاء، وهذه الدول هي المملكة الأردنية الهاشمية وسلطنة عمان.

دول عربية يبدأ رمضان بها يوم الثلاثاء

وبعد معرفة دولتين عربيتين، سيكون بهما شهر رمضان الكريم أول أيامه الثلاثاء المقبل فإن هناك دول عربية سيكون أول يوم رمضان بها غدا الإثنين وهي مصر والسعودية وقطر وسوريا والبحرين والإمارات والكويت واليمن وفلسطين والعراق، وسط حرب تمر بها قطاع غزة في ظل استمرار هجوم جيش الاحتلال الإسرائيلي على القطاع منذ بداية الحرب في صباح السبت السابع من أكتوبر 2023 بعد تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى ورد جيش الاحتلال الإسرائيلي بعملية السيوف الحديدية التي أسقطت أكثر من 30 ألف شهيد أغلبهم من الأطفال والسيدات.

دول عربية رمضان بها الثلاثاء وانتظار صلاة التراويح

وسيكون رمضان في عمان والأردن الثلاثاء، وسط احتفالات تسود في العالم الإسلامي مع دخول الشهر الكريم حيث يستعد المسلمون لصلاة التراويح وهي سنة مؤكدة عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وتكون بعد صلاة العشاء مباشرة أثناء الإفطار وسط أجواء إيمانية وروحانية مميزة حيث يتجمع الأهل في المساجد الكبرى من أجل الصلاة مع العائلة وسط فرحة الأطفال والكبار الذي ينتظرون الشهر الكريم الفضيل كل عام، خاصة أن الأهالي تتزاور في هذا الشهر الكريم ويحضرون الإفطار والسحور معا.