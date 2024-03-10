ضوابط صلاة التروايح في جميع المحافظات والموعد.. «مرحب شهر الصوم»

انطلقت صلاة التراويح في جميع المحافظات اليوم، بعد أنّ أعلنت دار الإفتاء في بيان لها، أنّ غدًا الاثنين الموافق 11 مارس 2024 هو أول أيام شهر رمضان المبارك، وتوافد الآلاف على المساجد كافة في مختلف المحافظات لأداء أول صلاة تراويح خلال شهر الصوم، التي أقيمت عقب صلاة العشاء مباشرة.

تستعرض «الوطن» في السطور الآتية، موعد صلاة التراويح في جميع المحافظات، عقب إعلان الإفتاء موعد أول أيام رمضان 2024 الموافق غدًا الاثنين.

صلاة التراويح في جميع المحافظات

وأدى آلاف المسلمين، صلاة التراويح في جميع المحافظات، بينما غدًا الاثنين بحسب الهيئة العامة للمساحة المصرية، فإنّ صلاة التراويح في المحافظات تكون في الأوقات الآتية:

- موعد صلاة التراويح في محافظة القاهرة عقب صلاة العشاء التي انطلقت في تمام الساعة 7:17 مساءً.

- موعد صلاة التراويح في محافظة الإسكندرية: بعد انتهاء صلاة العشاء التي تؤدى في تمام الساعة 7:23 مساءً.

- موعد صلاة التراويح في محافظة الدقهلية: عقب أداء صلاة العشاء والتي انطلقت في تمام الساعة 7:17 مساءً.

- موعد صلاة التراويح في محافظة الفيوم: بعد انتهاء صلاة العشاء التي انطلقت في تمام الساعة 7:18 مساءً.

- موعد صلاة التراويح في محافظة الغربية: عقب صلاة العشاء التي رُفع أذانها في تمام الساعة 7:18 مساءً.

- موعد صلاة التراويح في محافظة أسوان: عقب صلاة العشاء التي انطلقت في تمام الساعة 7:09 مساءً.

- موعد صلاة التراويح في محافظة قنا: عقب صلاة العشاء إذ يرُفع الأذان في تمام الساعة 7:10 مساءً.

عدد ركعات صلاة التراويح

كشفت دار الإفتاء في بيان سابق لها، أنّ صلاة التراويح هي سنة مؤكدة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ويبلغ عدد ركعات صلاة التراويح نحو 23 ركعة بالوتر، بينما يتم اقتصارها على 8 ركعات، إضافة إلى 3 ركعات السنة لصلاة العشاء، وفقًا للسُنة التي فعلها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

ضوابط صلاة التراويح

وأعلنت وزارة الأوقاف في بيان لها، ضوابط صلاة التراويح 2024 في جميع المحافظات، وأصدرت توجيهاتها لكل أئمة المساجد لتطبيقها، إذ تضمنت الآتي:

- التنسيق مع مديرية الأوقاف في حالة أداء صلاة التراويح بجزء كامل من القرآن.

- تحدد المساجد التي تشهد صلاة التهجد والاعتكاف بمعرفة مديرية الأوقاف في كل محافظة.

- توجيه الأئمة بمراعاة كبار السن والمرضى وأصحاب الأعذار.

- إقامة صلاة التراويح والتهجد بما يتناسب مع طبيعة وظروف كل مسجد.

- تهيئة الأجواء داخل المساجد للتعبد على أكمل وجه خلال شهر رمضان المبارك.

- إقامة صلاة التراويح داخل المساجد دون تقييدها بمدة زمنية محددة.