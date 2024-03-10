علمي ابنك صلاة التراويح.. خطوات بسيطة وسهلة هتحببه في الصلاة

التراويح شريعة عظيمة من شعائر رمضان تدخل البهجة على القلوب، وتعتبر من السنن العظيمة التي تنير وجه مؤديها يوم القيامة، وعادة ما يرغب الآباء في تعليم أبنائهم طقوس التراويح؛ حتى يدخلوا السرور على قلوبهم ويجعلوهم من السابقين للطاعات، ولكن كثيرًا ما يحتار الوالدان في طريقة تعليم الأبناء لخطوات التراويح، لذلك في هذا الصدد ووفقًا لما ذكره الدكتور محمد عبد الحميد أبو السعود، أحد علماء الأزهرالشريف والأوقاف، من تصريحات خاصة بـ«الوطن»، نوضح خطوات تعليم الأبناء صلاة التراويح.

شرح صلاة التراويح للأبناء

من الضروري أن يتم تمهيد طريقة تأدية التراويح للأبناء قبل البدء في تنفيذ الصلاة كالتالي:

موعدها بعد صلاة العشاء.

مجموعها 11 ركعة، لا يصلوا مرة واحدة.

نفس خطوات الركعة العادية، أي نبدأ الصلاة بسورة الفاتحة وواحدة من قصار السور، ثم الركوع، وبعد ذلك السجود.

يُصلى كل ركعتين منها على حدة.

يُفصل بين كل ركعتين ببعض الأذكار.

يختم بركعة واحدة فردية في نهاية الصلاة.

توضيح فضل صلاة التراويح

بحسب «أبو السعود» من الضروري ترغيب الأبناء في تأدية التراويح عن طريق مخاطبتهم عن هدايا الله التي تعود على الفرد عند أداء سنة التراويح وهي كالتالي:

غفران الذنوب جميعًا

إذ قال الرسول صلى الله عليه وسلم :«من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غُفر له ما تقدّم من ذنبه».

الفوز بدعاء الملائكة

حيث قال رسولنا الكريم: «الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة».

طرق ترغيب الأبناء في التراويح

أشار «أبو السعود» بتحفيز الأبناء عن طريق المكافآت بعد كل مرة يؤدون فيها التراويح، كإعطاء الابن بعضًا من الحلوى، أو أخذه في نزهة قصيرة؛ حتى يرتبط عنده مفهوم صلاة التراويح بالفرحة والبهجة، كما بيَّن ضرورة اصطحاب الابن للمسجد في أجمل هيئة، وبملابس مرتبة؛ لكي يدرك أهمية الصلاة وعلو مكانتها.