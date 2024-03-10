قناة الحياة تنقل شعائر صلاة التراويح من مسجد سيدنا الحسين كتب: يارا أشرف 07:46 م | الأحد 10 مارس 2024 قناة الحياة تنقل شعائر صلاة التراويح من مسجد سيدنا الحسين تنقل قناة «الحياة»، بثا مباشرا لشعائر صلاة التراويح من مسجد سيدنا الحسين. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: قناة الناس تنقل شعائر صلاة العشاء من مسجد سيدنا الحسين متى آخر موعد لأداء صلاة العشاء؟.. «الإفتاء» توضح حكم تأخير صلاة العشاء 4 ساعات.. اعرف الموقف الشرعي وعقاب تركها «الأوقاف» تطلق برنامج «صحح قراءتك» بالمساجد الكبرى يوميا بعد صلاة العشاء وفاة إمام مسجد قبل أداء صلاة العشاء في المنوفية.. حسن الخاتمة صلاة العشاء قناة الحياة مسجد سيدنا الحسين بقلم يارا أشرف