تراجع 30 جنيها.. أسعار الذهب الآن في سوق الصاغة والمحال

شهدت أسعار الذهب الآن في سوق الصاغة والمحال تراجعا جديدا وصل لـ30 جنيها، وفقًا للتقارير الخاصة ببورصات تداول الذهب وأسعار الصاغة والشعبة العامة للذهب، حيث دائما ما يقبل المواطنون على متابعة أسعار الذهب أولا بأول باعتباره الملاذ الآمن الذي دائما ما يحافظ على قيمة العملة.

انخفاض الذهب عيار 21

- شهد سعر الذهب عيار 21 تراجعا جديدا بقيمه 30 جنيها دفعة واحدة، ليسجل 3170 جنيها للجرام، بعدما سجَّل منذ قليل 3200 جنيه في محال الصاغة والمجوهرات.

سعر جرام الذهب عيار 24

- كما شهد سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بمحال الصاغة تراجعا بقيمه 34 جنيها، ليسجل 3623 جنيها للجرام، بعدما سجل 2657 جنيهًا منذ قليل، دون إضافة المصنعية، والتي تختلف في السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 18

فيما انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 25 جنيها ليسجل 2717 جنيها للجرام، بعدما 2742 جنيها للجرام، فيما سجل عيار 14 تراجعا هو الآخر بقيمة 43 جنيها للجرام، ليسجل 2113 بعدما سجل منذ قليل 2156 جنيهًا للشراء دون مصنعية.

سعر الجنيه الذهب

- فيما تراجع سعر الجنيه الذهب بقيمة 240 جنيها دفعة واحدة، ليسجل 25360 بعدما سجل منذ قليل مبلغ الـ25 ألفا و600 جنيه.

من جانبه، قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» المتخصصة بتداول الذهب والمجوهرات، إن أسعار الذهب قد تراجعت بنحو 200 جنيه منذ الأمس حتى اليوم، مقارنة بختام تعاملات أول أمس، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3170 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 2180 دولارًا بعد أن لامست مستوى 2195 دولارًا كأعلى مستوى في تاريخها.