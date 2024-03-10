عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرًا تليفزيونيًا بعنوان «خطة للسيطرة على القطاع.. إسرائيل تنتهي من ممر يشق غزة إلى نصفين».

وأشار التقرير إلى أن الاحتلال الإسرائيلي قد انتهى من خطة تقسيم قطاع غزة إلى قسمين بممر «نتساريم»، لافتًا إلى أن الأقمار الصناعية التقطت صورًا له وكان تحت الإنشاء منذ أسابيع وحللته شبكة CNN الأمريكية لتؤكد أن إسرائيل تعمل على تنفيذ خطة محكمة للسيطرة الأمنية على القطاع التي قد تمتد لسنوات.

الممر الذي يبدأ من مستوطنة نتساريم جنوب غزة ويمتد عبر شوارعها ومبانيها، وهذا الممر يقسم القطاع إلى نصفين جنوبي وشمالي، ويستخدم وفقًا لتصريحات من مسؤولين بالجيش الإسرائيلي لشبكة CNN، للسماح بمرور القوات والمعدات اللوجستية الإسرائيلية، ويهدف بشكل أكبر لتجريد غزة بشكل كلي من السلاح.

الفلسطينيون الذين يعرفون الممر جيدًا، يؤكدون أن الممر كان موجودًا قبل عام 2005، ويخشون من الخطة الأمنية الإسرائيلية أن تقيد حريتهم مثل ما كان يحدث فترة إحتلال إسرائيل للقطاع، عندما أقيمت نقاط تفتيش بين القرى المجاورة، وتم بناء طرق التفافية مما صعب الحركة على الفلسطينيين في القطاع.