رغم المحاولات والنداءات الدولية.. خطة نتنياهو تعرقل جهود التهدئة في غزة

عرض برنامج «مطروح للنقاش»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، وتقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان: «رغم المحاولات والنداءات الدولية.. خطة نتنياهو تعرقل جهود التهدئة في قطاع غزة».

وأوضح التقرير أنه في الوقت الذي تتعالى فيه أصوات النداءات الدولية المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وقبول قوات الاحتلال الإسرائيلي بهدنة مؤقتة، أظهر تحليل لشبكة «سي إن إن» لصور الأقمار الصناعية، أن الطريق الإسرائيلي الذي يقسم قطاع غزة إلى قسمين وصل إلى ساحل البحر الأبيض المتوسط.

وأشار التقرير إلى أن وزير شؤون الشتات الإسرائيلي أميحاي تشيكلي، قال لشبكة «سي إن إن» إن الطريق الجديد سيسهل على الجيش الإسرائيلي شن غارات على شمال مدينة غزة وجنوبها على المنطقة الوسطى من القطاع.

وأوضح: «إلى ذلك وبحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل، يخطط رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لبقاء إسرائيل في قطاع غزة لمدة 10 سنوات، حيث تهدف الخطة لنزع سلاح القطاع من الأسلحة الثقيلة ووضعه تحت سيطرة فلسطينية جزئيا مثل السلطة الفلسطينية مع ضربات وعمليات إسرائيلية لا نهاية لها على مراكز الإرهاب على عمق القطاع».