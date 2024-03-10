15 ألف وجبة إفطار من الشيخ زويد بشمال سيناء إلى النازحين من أهالي غزة

تفقد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، مركز الإمداد الغذائي «المطبخ الإنساني»، بمدينة الشيخ زويد بشمال سيناء لتوفير وجبات الإفطار والسحور للأسر النازحة في قطاع غزة في حضور اللواء هشام الخولي نائب المحافظ وصالح أبوهولي رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد وفايز أبو حرب عضو مجلس الشيوخ.

15 ألف وجبة إفطار رمضان لبناء غزة

وأكد المحافظ قيام المركز التابع للهلال الأحمر المصري بتجهيز 15 ألف وجبة إفطار وسحور لأبناء قطاع غزة.

وتفقد المحافظ مختلف أقسام المركز والمعدات الخاصة بتجهيز الوجبات، كما وجه المحافظ الشكر إلى المُتطوعين بالهلال الأحمر المصري على الجهود المبذولة في المركز من خلال إنتاج الوجبات الخاصة بالأشقاء الفلسطينيين، ومٌختلف الجٌهود المبذولة لصالح قطاع غزة.

وأضاف مصطفي رفعت، مسؤول الإغاثة بالهلال الأحمر المصري، أن المركز يقوم بإعداد وجبات الإفطار والسحور، وتجهيز الخبز من خلال خط إنتاج الخبر الذي يقوم به الهلال الأحمر المصري.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى سيتم خلالها إنتاج 7 آلاف وجبه تزداد حتى تصل إلى 30 ألف وجبة يوميًا، لافتا إلى قيام المركز بتجهيز الوجبات وإنتاج الخبز وإعداد السلات الغذائية، لافتاً إلى إنتاج 25 ألف رغيف خبز يوميا تصل إلى 50 ألف رغيف خبز يوميًا.

الأمداد الغذائي يدعم جهود الهلال الأحمر المصري

وأكد أن مركز الإمداد الغذائي يدعم جهود الهلال الأحمر المصري في توفير الاحتياجات الأساسية للأسر الفلسطينية المتضررة من الأزمة الحالية بقطاع غزة، ويأتي مع استراتيجية الهلال الأحمر المصري لتوسيع نطاق خدماته الإنسانية وتلبية احتياجات التغذية للأسر الفلسطينية في ظل الظروف الحالية.