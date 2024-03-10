الليلة الأولى من رمضان تحديدها وسنية قيامها.. الإفتاء توضح

مع حلول الليلة الأولى من رمضان، يتساءل البعض عن متى يبدأ قيام الليل فيها، وما سنة ذلك الأمر، خاصة بعد إعلان دار الإفتاء المصرية منذ قليل أن غدا الاثنين 11 مارس هو أول أيام رمضان 2024 في مصر، بعد أن ثبتت رؤية الهلال شرعيًا.

الليلة الأولى من رمضان تحديدها وسنية قيامها

وعن سنة قيام الليلة الأولى من رمضان، اتفق غالبية العلماء على أنها تبدأ من أول ليلة من رمضان وذلك بعد رؤية هلال رمضان أو بعد انتهاء شهر شعبان وإتمامه في حال عدم رؤية الهلال وأول ليلة من رمضان هي الليلة التي تسبق أول نهار في رمضان.

قيام الليل في رمضان

وقال العلماء في فضل قيام الليلة الأولى من رمضان وصلاة التراويح، إنها من أسباب دخول الجنة ورفع الدرجات فيها، كما أن المحافظين عليها محسنون ومستحقون لرحمة الله وجنته، حيث أكد العلماء أيضًا أن قيام الليل أفضل الصلاة بعد الفريضة.

صلاة التراويح

وأكد العلماء أن قيام الليل من مكفرات السيئات ومنهاة للآثام، ويغبط عليه صاحبه لعظيم ثوابه، إذ تعتبر خير من الدنيا وما فيها، ومن أسباب مغفرة الذنوب، كما أن من صلى التراويح كما ينبغي فقد قام رمضان.

وقالت دار الإفتاء، عبر موقعها الرسمي، إن صلاة التراويج سنة مؤكدة وعدد ركعاتها 20 ركعة مِن غير الوتر، و23 ركعة بالوتر، وهذا ما عليه معتمَد المذاهب الفقهية الأربعة المتبوعة، ومن تركها حرم نفسه من أجر عظيم، بينما من زاد عليها أو نقص فلا حرج عليه.