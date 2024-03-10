«قدرة على التحدي».. أبناء مصر لا يعرفون المستحيل للوصول إلى طموحاتهم

«أنشطة ومسابقات ومبادرات»، هكذا شهدت السنوات الأخيرة تطورات هائلة فى مجال الاهتمام بـ«ذوى الهمم» داخل مدارس التعليم العام، حيث نجحت وزارة التربية والتعليم فى الاهتمام بالجوانب الفنية والأنشطة للطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة، انطلاقاً من حق كل فرد فى الحصول على رعاية تستثمر كل ما لديه من قدرات وطاقات وإمكانات تحقيقاً لذاته كإنسان، بحيث يتم إعداده كى يسهم بنشاط وإيجابية فى حركة الحياة حتى يشعر بهويته ويحقق ذاته وفقاً لإمكاناته.

«قادر على التحدى» بهذا العنوان القصير نظمت وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع وزارة الشباب، عدة أنشطة ومبادرات ومسابقات للطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة من متحدى الإعاقة السمعية والبصرية، لدمجهم فى المجتمع والحياة الطبيعية بما يزيد من فرص التفاعل الاجتماعى وتحسين الحالة النفسية، وقال شادى زلطة، المتحدث الرسمى لوزارة التربية والتعليم، إنه تم تنفيذ الأنشطة الرياضية المختلفة، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، لدمج ذوى الاحتياجات الخاصة فى المجتمع وزيادة فرص التفاعل الاجتماعى وتحسين حالتهم النفسية، بالإضافة إلى اكتشاف ورعاية الموهوبين.

توعية الطلاب بقضايا المجتمع والأحداث الجارية وإتاحة الفرصة لهم للتعبير عن آرائهم

وأضاف المتحدث باسم وزارة التعليم أن الوزارة تستهدف توعية الطلاب بقضايا المجتمع والأحداث الجارية، حيث عقدت الوزارة مسابقة «فرسان القراءة»، لطلاب التحدى «طلاب مدارس النور والأمل»، لتشجيعهم على ارتياد المكتبة لإشباع ميولهم والتعرف على احتياجاتهم وطموحاتهم، وإثراء معلومات الطلاب وتزويدهم بالمهارات المكتبية اللازمة.

وأشار إلى أن عدد الطلاب المشاركين لعام 2022 /2023 على مستوى المديريات 1200 طالب، وبعد التصفية تم تصعيد 170 طالباً على مستوى الوزارة وبعد التحكيم فاز 20 طالباً وطالبة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى مسابقة تحدى القراءة العربية بالاشتراك مع دولة الإمارات العربية الشقيقة، حيث يشارك فيها 13 ألف طالب من ذوى الهمم.

ونظمت وزارة التربية والتعليم عدداً من البرامج والأنشطة للطلاب والطالبات أصحاب الهمم القادرون باختلاف «أمل، نور، تربية فكرية»، للعام الدراسى الحالى 2023 /2024 للمراحل الثلاث، من خلال عقد رحلات اليوم الواحد للطلاب والطالبات «أصحاب الهمم»، والمشاركة الفعالة فى تنفيذ مبادرة «قادرون باختلاف»، تحت رعاية رئاسة الجمهورية، لتعزيز الشعور بالهوية المصرية لدى هؤلاء الطلاب من خلال الاهتمام بهم.

وأضافت وزارة التعليم، فى بيان، أنها تحرص على تشجيع الطلاب «أصحاب الهمم» على الاندماج داخل المجتمع، وإدخال البهجة والسرور فى نفوسهم، والاستفادة من جهود الدولة فى تقديم أوجه الدعم للطلاب أصحاب الهمم، من خلال قوافل الرعاية الاجتماعية والطلابية، بالإضافة إلى تقديم أوجه الدعم والرعاية الطلابية لهؤلاء الطلاب وتنمية سلوكياتهم الإيجابية والمساهمة فى توجيه أفكارهم بإيجابية.

وحرصت وزارة التعليم على عقد لقاءات توعوية للأخصائيين الاجتماعيين العاملين مع أصحاب الهمم وأولياء الأمور والطلاب، وإتاحة الفرصة لهؤلاء الطلاب للتعبير عن آرائهم واتجاهاتهم واكتشاف مواهبهم، وإكساب الأخصائيين الاجتماعيين وأولياء أمور الطلاب مجموعة من المهارات حول كيفية التعامل الأمثل مع أبنائهم، وتنظيم المعسكرات الطلابية للطلاب وأصحاب الهمم.

كما تضمنت المشروعات التى قامت بها وزارة التعليم لدعم الطلاب عروضاً مسرحية لإتاحة الفرصة للطلاب للتعبير عن قدراتهم ومواهبهم بجميع المحافظات، فضلاً عن مراكز تنمية القدرات لاستغلال أوقات الفراغ لتنمية قدرات ومواهب الطلاب خلال العطلة الصيفية، بالإضافة إلى مشروع «سعادتى فى نشاطى»، الذى يهدف للتصدى لمخاطر الألعاب الإلكترونية وتعديل السلوكيات الموجهة لظاهرة التدخين والمخدرات.

ونفذت وزارة التعليم لأصحاب الهمم (قادرون باختلاف) «أمل، نور، تربية فكرية» مسابقة النشاط الكشفى على مستوى الجمهورية لجميع المراحل التعليمية لذوى الهمم من مختلف الإعاقات «صمم، ذهنى، مكفوفين»، مع تنفيذ الأنشطة المختلفة لذوى الهمم فى مختلف المجالات، وتكوين فرق دمج الأسوياء وذوى الهمم فى جميع المحافظات.

كما تم إطلاق مسابقة نشاط المرشدات على مستوى الجمهورية لجميع المراحل التعليمية لذوى الهمم من مختلف الإعاقات «التربية الفكرية زهرات، مدارس الأمل للصم وضعاف السمع زهرات ومرشدات مدارس النور للكفيفات».