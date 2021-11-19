33 دقيقة من العزة والفخر..هكذا تحدث العالم عن السيسي في «التحدى»

تزامنًا مع ذكرى ميلاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، عرضت فضائية «DMC» الفيلم الوثائقى «التحدى.. شهادات بعيون الآخرين»، والذي كانت مدته 33 دقيقة وأنتجته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والذي بدأ بلقطات من ثورة 30 يونيو المجيدة، واستعرض تغطية وسائل الإعلام العالمية لها، وكيف تحدثت عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، وشجاعته ووقوفه بجانب الشعب المصرى في ثورته، كما عرض الفيلم الوثائقى، أبرز المعلومات عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، منذ مولده حتى رئاسته لمصر، وأبرز الإنجازات التي حققها.

وتضمن الفيلم الوثائقى أبرز التصريحات للرئيس عبدالفتاح السيسى، والتي يكشف من خلالها مدى حبه لمصر والشعب المصرى.

ملوك وزعماء وأمراء عرب يتحدثون عن مصر والسيسي

كما استعرض الفيلم تصريحات ملوك وزعماء الدول العربية حول مكانة مصر وقوتها، وكيف أن الأمن القومى المصرى هو الأمن القومى العربي.

وجاء من ضمن الشهادات التي رصدها الفيلم، شهادة كل من ميشيل دون الباحثة فى برنامج الشرق الأوسط فى مؤسسة كارنيجى، وثيودور أي ديوتش، سياسى ونائب أمريكي، وكذلك جانب من كلمة الملك عبدالله الثاني، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، خلال حديثه بأحد اللقاءات التلفزيونية الدولية.

«التحدى» فيلم يرصد إنجازات الدولة للعبور بالشعب إلى الجمهورية الجديدة

رئيس تونس وحاكم دبي يشيدوا بمصر

كما عرض الفيلم الوثائقى، تصريحات لكل من الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والرئيس التونسى قيس سعيد، والدكتور محمد أشتيه، رئيس وزراء فلسطين، والتي دارت تصريحاتهم حول الإشادة بدور ومكان مصر عربيا.

الشعب الليبي يهتف للرئيس والرئيس الأمريكي يشكره

كما عرض الفيلم الوثائقى، جانبا من مؤتمر القبائل الليبية الذين يشيدون بدور مصر في الملف الليبى.

كما عرض الفيلم، جانبا من كلمة الرئيس الأمريكي جو بايدن، والذى تحدث فيها معلقا عن دور مصر من أجل التوسط والوصول إلى هدنة فى قطاع غزة، وكذلك عرض الفيلم تقديم مواطن فلسطيني الشكر إلى الرئيس السيسي عن الإنشاءات التي تحدث فى قطاع غزة بعد الغارات الإسرائيلية الأخيرة وإعادة بناء القطاع، حيث وصفه بـ «البطل الملهم».

«التحدي» يعرض شهادات عربية عن مكانة مصر وقوتها بالمنطقة

مصر النسيج الواحد

كما عرض الفيلم الوثائقي، جهود الرئيس السيسي لدعم مفهوم التعايش السلمى، وعدد المساجد والكنائس التي تم بنائها في عهده، بجانب زياراته للكنيسة.

وعرض الفيلم الوثائقى أيضا تقريرا عن حجم الكنائس التي تم بنائها في مصر مؤخرا، وكيف حقق الرئيس السيسي مفهوم التعايش السلمي داخل البلاد.

شهادة عضو الكونجرس الأمريكي

كما عرض الفيلم الوثائقى تصريحات عضو الكونجرس الأمريكي، فرينش هيل، الذى قال إنه «بينما أعطى الفضل الكامل للرئيس السيسى في عمله على تعزيز التسامح الديني ودعم الأقباط المصريين، أعتقد أن هناك الكثير مما يمكن عمله لضمان وصول رسالة الرئيس وتنفيذها من قبل المسئولين التربويين والثقافيين والإقليميين في حكومته».

شهادات غربية تشيد بـ السيسي خلال فيلم «التحدي»: حقق التعايش السلمي

قال السياسي والسيناتور الأمريكي السابق، دانا تيرون روهراباشر، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، هو أحد أبطال الاستقرار العظماء في ذلك الجزء من العالم، معتقدا أنه بدونه سيكون هناك المزيد من الأشخاص الذين يموتون.

نائب أمريكي: خروج الشعب في 2013 لاختيار السيسي عودة للحياة الطبيعية

حاكم الشارقة يتحدث عن مصر

واستعرض الفيلم كلمات للشيخ سلطان القاسمي، حاكم إمارة الشارقة، عضو المجلس الأعلى للإتحاد بدولة الإمارات العربية، والتي قال فيها «إخواننا في مصر لا نقول إنهم يدافعون عن بلدهم، وإنما يدافعون عن بلداننا كلنا ولذلك قدر الله لمصر رجلا من أبنائها مؤمنا بانتمائه إلى ذاك البلد».

من جهته وصف عالم المصريات، روبير سوليه، الرئيس السيسي بأنه متحدثا لبقا كما كان رمسيس الثاني.

سيناتور أمريكي خلال فيلم «التحدي»: السيسي أحد أبطال الاستقرار العظماء في العالم

مصر عادت

واستعرض الفيلم ما كتبه المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية في ورقة بحثية صدرت أكتوبر 2021، عن عودة مصر القوية للمشهد الدولي، والتي حملت عنوان «مصر عادت».

كما عرض الفيلم الوثائقي، وصف الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي عهد المملكة العربية السعودية، للعلاقة بين مصر والسعودية، بأنها علاقة صلبة وقوية في أعمق جذور العلاقات بين الدول ولا تتأثر بأي شكل من الأشكال.

وعرض الفيلم أيضًا ما ذكره الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، أن العلاقات بين الإمارات ومصر عميقة وتاريخية، ومصر كان لها موقعًا متميزًا في قلب مؤسس الإمارات رحمه الله الشيخ زايد بن سلطان، وكان يعدها قلب العالم العربي، وقد أثبتت السنوات الماضية مدى متانة العلاقات وقوتها وحصانتها في جانبها الشعبي.

العرب يشهدوا للسيسي ولمصر

كما استعرض الفيلم الوثائقي «التحدي.. »، ما وجهه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي، للرئيس السيسي قائلًا: «لا وجود للأمة العربية بدون مصر، ولا يمكن لمصر أن تستغنى عن أمتها العربية».

كما استعرض الفيلم، ما ذكره الرئيس التونسي قيس بن سعيد، والذي قال «الأمن القومي لمصر هو أمننا، وموقف مصر في أي محفل دولي سيكون موقفنا»، كما استعرض شكر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية للرئيس السيسي ولمصر إبان رئاستها للاتحاد الأفريقي، وكذلك هتافات الشعب الفلسطيني للرئيس السيسي ولمصر وكذلك الشعب الليبي.

واستعرض الفيلم ما ذكره عبدالرازق الهمامي، الأمين العام لحزب العمل الوطني الديموقراطي التونسي، «عبدالفتاح السيسي قام بالدور الذي فرضه التاريخ عليه» قبل أن يستعرض الفيلم وصف مواطن فلسطيني يستقبل الإعانات المصرية، بأن «الرئيس السيسي هو البطل الملهم».

«مصر عادت».. قيادات عربية تتحدث عن مصر ورئيسها في فيلم «التحدي»

مصر عملاق القارة الافريقية

كما اهتم الفيلم بالإنجاز المصري في أفريقيا، وعودة مصر للريادة مرة أخرى، حيث قالت مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية،: «أنه في إطار نهج الولايات المتحدة الأمريكية مع القارة الأفريقية تحتاج إدارة الرئيس جو بايدن إلى تحديد الأولويات والمشاركة بنشاط مع العمالقة الإقليميين وعلى رأسهم مصر».

واستعرض الفيلم كلمات السفير صالح هابيمانا، سفير رواندا، والذي قال «كلما يضيق النفس على مصر يصل الرحمن لمصر إنسانا، ليفتح الأفاق، وهو عبدالفتاح فتاح أفريقيا» وأيضًا تصريح الرئيس التشادي الراحل إدريس ديبي، قال عن الرئيس السيسي «بفضل شجاعتكم السياسية ومهارتكم الدبلوماسية، قد تمكنت مصر من استعادة السلام والأمن وإعادة الديموقراطية».

كما نقل الفيلم تصريحات الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جلية، في مؤتمر مشترك مع الرئيس السيسي: «أود أن أعرب لفخامته عن أصدق مشاعر الود والتقدير التي يكنها الشعب الجيبوتي له شخصيا، ولبلده الشقيق وشعبه الكريم».

الأرفارقة يشهدوا لأشقائهم المصريين

كا شمل الفيلم حديث الرئيس الأوغندي يوري موسفني، عن الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أنقذ الله مصر على يديه من الظلام «بالنسبة لي في الواقع أنني أنظر إليه كمحارب ومقاتل من أجل الحرية ولكن بالنسبة لي مثل جمال عبدالناصر الذي أنقذ مصر أيضًا».

واستعرض الفيلم شهادات عدد من قادة العالم بحق مصر ورئيسها، مثل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، والرئيس الصيني شي جين بينغ.

فيلم «التحدي» يرصد شهادات الكبار لمصر في عهد السيسي: لعبت دورًا هامًا في كل المنطقة

المؤيد والمعارض يشهد لمصر

كما استعرض الفيلم ما كتبه سايمون هيندرسون، المدير ببرنامج سياسات الخليج والطاقة بمعهد واشنطن وما ذكرته رئيسة اليونان «إيكاتيريني ساكيلاروبولو» وكذلك تصريحات الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس، ورئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس.

كما عرض الفيلم شهادة كمال كليتشدار أوغلو، رئيس حزب الشعب التركي المعارض لمصر ورئيسها في البرلمان التركي.

«مصر بعيون الآخرين»: أصبحت الفاعل الإقليمي الأقوى في شرق البحر المتوسط