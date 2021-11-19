«التحدى» فيلم يرصد إنجازات الدولة للعبور بالشعب إلى الجمهورية الجديدة

عرضت قناة «DMC» الفيلم الوثائقى «التحدى.. شهادات بعيون الآخرين»، والذي يحتوي على لقطات من ثورة 30 يونيو، وانحياز القوات المسلحة للشعب المصرى، وإعلان خارطة الطريق في 3 يوليو 2013.

وعرض الفيلم الوثائقي، أيضا، لقطات عن كيف غطت وسائل الإعلام العالمية ثورة 30 يونيو، وكيف تحدثت عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، وشجاعته ووقوفه بجانب الشعب المصرى في ثورته.

وعرض الفيلم الوثائقى، «التحدى.. شهادات بعيون الآخرين»، أبرز المعلومات عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، منذ مولده حتى رئاسته لمصر، وأبرز الإنجازات التي حققها.

وتضمن الفيلم الوثائقى أبرز التصريحات للرئيس عبدالفتاح السيسى، والتي يكشف من خلالها مدى حبه لمصر والشعب المصرى.

وجاء من ضمن الشهادات التى قيلت عن الإنجازات المصرية، ضمن الفيلم الوثائقي «التحدى.. شهادات بعيون الآخرين»، شهادة كل من ميشيل دون الباحثة فى برنامج الشرق الأوسط فى مؤسسة كارنيجى، وثيودور أي ديوتش، سياسى ونائب أمريكي، خلال كلمته بإحدى الاجتماعات الكبرى، وكذلك جانب من كلمة الملك عبدالله الثاني، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، خلال حديثه بأحد اللقاءات التلفزيونية الدولية.