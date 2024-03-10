مع استخدام روسيا للقنابل الانزلاقية.. مخاوف أوكرانية من توقف مساعدات الغرب 

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرًا تلفزيونيا بعنوان «مع استخدام روسيا للقنابل الانزلاقية.. مخاوف أوكرانية من توقف المساعدات الغربية».

وذكر التقرير: «تنكشف سبل جديدة يسعى الغرب من خلالها لدعم أوكرانيا، في مواجهة الحرب الدائرة مع روسيا بالإضافة إلى حزم معلنة من المساعدات تتجهز بدورها لدرء تلك الجهود الخفية، التي من شأنها أن تكبح أي تقدم أحرزه الجيش الروسي على الجبهة الأوكرانية».

قوة القنابل الانزلاقية

وأكد أن القنبلة الوحشية، سلاح ذو قوة تدميرية كبيرة، تطوره موسكو ضمن أحد أساليبها في مكافأة الدعم العسكري الغربي المتطور للعاصمة الأوكرانية، كييف، وهي نسخة مطورة من أحد الصواريخ التي تعود لحقبة الاتحاد السوفيتي، يصل وزنها إلى طن ونصف، مما يجعلها أثقل قنبلة انزلاقية على نطاق واسع.

وأوضح أن أحدث نسخها التي استخدمت في الحرب الحالية أشعلت قنبلة نارية يبلغ ارتفاعها 20 طابقًا، وخلفت أكثر من حوالي 50 قتيلًا بحسب تقارير غربية، متابعًا: « كلما زادت حاجة أوكرانيا للتجنيد وزيادة عتد الجيش زادت الحاجة إلى التدريب المكثف، وهذه هي اللغة المعلنة لدعم كييف».

الدعم العسكري لأوكرانيا من الغرب

الدعم العسكري لكييف يشمل حزم المساعدات وتقديم التدريب، إلى أن التلميح الفرنسي حول إمكانية إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا، كان له الأثر على دفع روسيا، لاتخاذ مزيد من الدفاعات للحفاظ على تقدمها بالجبهة.