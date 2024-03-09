بعد عامين من حرب أوكرانيا.. فرنسا على أهبة الاستعداد لصراع محتمل مع روسيا

تشهد القوات الفرنسية حالة استنفار قصوى تحسبًا لصراع محتدم مع روسيا، وذلك بعد دخول حرب أوكرانيا عامها الثالث، وتحولها إلى صراع أوسع بين حلف الناتو والدولة الروسية، بحسب ما ذكره موقع بوليتيكو الأمريكي.

الكولونيل أكسل دينيس، مدير مركز للتدريب القتالي شرق فرنسا، قال إن الأعمال العدائية في أوكرانيا، التي دخلت عامها الثالث، أعادت حربًا واسعة النطاق إلى القارة الأوروبية، فيما تستعد القوات الفرنسية لصراع شديد ضد الأعداء، وهو تغيير كبير بالنسبة للجيش الفرنسي.

قائد بالجيش الفرنسي: لقد كشف العالم عن طبيعته الحقيقية

وأضاف «دينيس»: «لقد كشف العالم عن طبيعته الحقيقية، وهو غير مستقر، وخطير، وليس الجميع أصدقاء»، مشيرًا إلى أن فرنسا تستعد لثقافة التنبيه والاستعداد في وقت قصير، مؤكدًا أن مركز التدريب القتالي «CENTAC» هو المكان المناسب لتدريب القوات على الحرب.

ويعد مركز «CENTAC» الذي تبلغ مساحته 120 كيلومترًا مربعًا فريدًا من نوعه في فرنسا، بمساحة أكبر من باريس، وهي المكان الوحيد الذي يمكن أن تمارس فيه وحدات الجيش الفرنسي المختلفة، كالمشاة والمدرعات والمدفعية والمهندسين، والتي عادة ما تكون منتشرة في جميع أنحاء فرنسا.

العدو المحتمل.. روسيا

ولم يذكر الضباط الفرنسيين أسماء الأعداء المحتملين للحرب، لكن «بوليتيكو»، أشارت إلى أن التدريب يهدف إلى إعداد القوات لمحاربة عدو مثل روسيا.

وكان قائد الجيش الجنرال بيير شيل قال في وقت سابق من شهر يناير الماضي، إنه بحلول عام 2027، يهدف الجيش الفرنسي إلى أن يكون قادرًا على نشر فرقة واحدة قوامها حوالي 25 ألف جندي في 30 يومًا.