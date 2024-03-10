إزالة 18 حالة تعد على أملاك الدولة ضمن الموجة الـ22 في كفر الشيخ

تابع اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بمراكز ومدن المحافظة، اليوم، بالتنسيق مع مديرية أمن كفر الشيخ، والجهات والأجهزة المعنية.

تنفيذ 18 قرار إزالة في دسوق

وقال المحافظ إنّه جرى تنفيذ 18 قرار إزالة على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية على مساحة 13 قيراطًا بمركز دسوق، خلال اليوم الرابع عشر من المرحلة الثانية من الموجة الـ22، مؤكدًا أنّ حملات الإزالات مكثفة ومتتالية لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بنطاق المحافظة في وقت واحد، لافتًا إلى تغليظ العقوبات تجاه المخالفين تطبيقًا للقانون والحفاظ على هيبة الدولة.

الموجة الـ22 لإزالة التعديات

وانطلقت الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بكفر الشيخ 27 يناير الماضي، وتستمر حتى 12 أبريل المقبل، وستكون على 3 مراحل، بالتنسيق مع أقسام ومراكز الشرطة، وجميع جهات المحافظة.