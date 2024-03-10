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دراما المتحدة

أستاذ اقتصاد: صناعة السينما مهمة ويتخطى إنتاجها 200 مليار دولار سنويا

كتب:

منى صلاح
10:46 م | الأحد 10 مارس 2024
الدكتورة يمن الحماقي

الدكتورة يمن الحماقي

قالت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إنَّ صناعة السينما مهمة ويتخطى إنتاجها السنوي 200 مليار دولار، ومرشحة لأن تتضاعف لـ400 مليار دولار الفترة المقبلة.

السينما صناعة واعدة

وأضافت «الحماقي»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، مع الإعلامية قصواء الخلالي، والمُذاع على قناة «cbc» أنَّ السينما صناعة واعدة، ومصر كانت متربعة على عرشها قبل التسعينات، وكانت من الدول الرائدة في صناعة السينما ويتم تداول أعمالها في الدول العربية.

وتابعت: «أي صناعة في مصر تحتاج لدعم، ولدينا ما يؤهلنا لذلك، من فنانين وأماكن».

واستطردت: «إنتاجنا من السينما لا يزال ضعيفا، مقارنة بما نمتلكه من مؤهلات، ولدينا فنانين مؤهلين للحصول على جوائز الأوسكار».

ونصحت أستاذ الاقتصاد، بوجود شراكات بين القطاعين العام والخاص في صناعة الدراما والسينما.

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بقلم منى صلاح