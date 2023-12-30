ناقد: تطوير صناعة السينما يكون له عوائد كبيرة تعود على الدولة والمواطن

كشف الناقد السينمائي عصام زكريا، أن مشاركة فيلم مصري في مهرجان دولي يكون له بعد وحضور سياسي، وكذلك يكون له جانب اقتصادي.

السينما يعمل بها الكثيرون

وتابع خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن السينما عبارة عن صناعة يعمل بها الكثيرون.

وأكد الناقد السينمائي عصام زكريا، أن الفيلم الواحد يمكن أن يحقق إعلانات كثيرة ويوفر عشرات الملايين التي يمكن إنفاقها على الكليبات للدعاية للبلد ومنشآتها.

تطوير صناعة السينما

واستطرد الناقد السينمائي عصام زكريا، أن تطوير صناعة السينما يكون له عوائد كبيرة تعود إلى الدولة والمواطن، ولذلك لا بد من الاهتمام بها.

واختتم أن مصر لا توجد فيها أزمة مبدعين وكل يوم يُكْشَف عن مواهب جديدة وممتازة وممكن يطلع منها شغل جيد وتقدم أفكار جديدة وأشكال جديدة من الأفلام تغير شكل السينما المصرية.