افتتاح معرض «أمان» لبيع السلع المخفضة ببيلا في كفر الشيخ

شهد مركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، افتتاح معرضاً لشركة «أمان» التابعة لوزارة الداخلية، بمدينة بيلا، في إطار مبادرة «كلنا واحد» التي تم إطلاقها تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتخفيف عن المواطنين، بإشراف اللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية - مدير أمن كفر الشيخ، بحضور أيمن غالي، رئيس مركز ومدينة بيلا، ولفيف من القيادات الأمينة والتنفيذية بمركز بيلا.

افتتاح معرض «أمان» لبيع السلع المخفضة ببيلا

خلال الافتتاح التقى أيمن غالي، رئيس مركز ومدينة بيلا، بعدد من المواطنين المتواجدين داخل معرضي «أمان» و«أهلاً رمضان» بمدينة بيلا، وحرص على الاستماع لهم والتعرف علي احتياجاتهم ومطالبهم، وآرائهم في جودة وأسعار السلع الغذائية المعروضة ومدي رضاهم عنها، مؤكداً أنّ الدولة بكافة أجهزتها التنفيذية تعمل على خفض الأسعار، ومنع الاحتكار، وتوفير كافة السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة.

وأوضح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنّ افتتاح معرض «أمان»، يأتي بالتزامن مع إقامة معارض «أهلاً رمضان» والمنافذ الثابتة والمتحركة والشوادر لتوفير كافة السلع الغذائية والأساسية واحتياجات شهر رمضان المبارك بجودة عالية وأسعار مخفضة للمواطنين، مشيراً إلى أنّ المعرض يحتوي على كافة السلع الغذائية الأساسية، واللحوم والدواجن المجمدة، ومصنعات اللحوم والدواجن، بأسعار أقل من سعر السوق، للتخفيف على المواطنين ومحدودي الدخل.

مواجهة ارتفاع الأسعار

وأضاف المحافظ، أنّ الهدف من إقامة معارض «أهلاً رمضان» بمحافظة كفر الشيخ هو تقديم السلع الغذائية، وياميش رمضان، واللحوم المجمدة والدواجن ومصنعاتها بأسعار مخفضة عن الأسواق الخارجية، لمواجهة ارتفاع الأسعار، ومحاربة الغلاء، وبما يتناسب مع محدودي الدخل لتخفيف العبء والمعاناة عن كاهل المواطن البسيط وتصدياً لجشع بعض التجار، وارتفاع الأسعار مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

ووجّه محافظ كفر الشيخ، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمرور اليومي على المعارض لمتابعة حركة البيع والشراء داخل المعرض، والتأكد من الالتزام بالأسعار الاسترشادية المعلنة وجودة المنتجات المعروضة للبيع أمام المواطنين، والتنبيه في حالة عدم الالتزام بالأسعار المحددة، لافتاً أنّه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين دون تهاون.