«البيئة»: التنسيق مع «التنمية المحلية» لتوفير معدات رفع المخلفات في كفر الشيخ

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، النائب محمد سعد الصمودي عن محافظة كفر الشيخ، لبحث دور وزارة البيئة فى حماية بحيرة البرلس من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وبحث عدد من الموضوعات البيئية الأخرى، وذلك بحضور الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وعدد من قيادات الوزارة المعنية.

وناقشت الوزيرة الموقف البيئي لبحيرة البرلس التي تعد أحد المحميات الطبيعية، وثاني أكبر البحيرات الطبيعية في مصر من حيث المساحة، جرى إعلانها بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 14444 لعام 1998 والمعدل بقرار رئيس الوزراء رقم 330 لعام 2018، نظرًا إلى الأهمية البيئية والاقتصادية للبحيرة والتزامات مصر الدولية في هذا الشأن.

واستعرضت وزيرة البيئة رؤية الوزارة في تطوير بحيرة البرلس، إذ جرى تكليف مكتب استشاري دولي لاعداد دراسة متكاملة تتضمن جودة المياه ودورانها ومسارات واعماق القنوات الشعاعية، وسرعة التيارات المائية والاتزان المائي بالبحيرة من خلال نظم النمذجة البيئية الرياضية، وطبقا للمعايير البيئية لتكاثر الأسماك المستهدفة داخل البحيرات واجراءات الرصد البيئي للتنوع البيولوجي والنظم الايكولوجية للبحيرات اللازمة قبل وأثناء وبعد تنفيذ أعمال التطوير والأعمال اللازمة لتعظيم الاستفادة من مواردها الطبيعية ودراسة الأثر البيئي للتطوير على سكان المنطقة.

وتناول الاجتماع مشكلة الانبعاثات الناتجة عن بعض محارق المخلفات الطبية، والتي تتسبب في تلوث البيئة، إذ وجهت وزيرة البيئة بتشكيل لجنة من المعمل المركزي للوزارة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات لإجراء القياسات البيئية اللازمة واتخاذ ما يلزم نحو إزالة أسباب المشكلة.

وفيما يخص المخلفات الصلبة بمحافظة كفر الشيخ، ناقشت وزيرة البيئة الإطار العام لمنظومة المخلفات بكفر الشيخ ورفع كفاءتها سواء غلق المقالب العشوائية أو إنشاء محطات وسيطة، مؤكدةً أنه يجرى التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لتوفير معدات لرفع المخلفات.

وأعربت الوزيرة عن استعداد الوزارة للتعاون مع إحدى مؤسسات المجتمع المدنى بالمحافظة، وتوقيع بروتوكول تعاون مع الوزارة ومساعدتها فى الحصول على تمويل، كما بحثت إمكانية دعمهم بعدد من الأشجار، لتحسين نوعية الهواء بالمحافظة، وخفض غازات الاحتباس الحراري.