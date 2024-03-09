حملات نظافة موسعة في كفر الشيخ استعدادا لشهر رمضان المبارك

وجّه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، رؤساء المراكز والمدن، بضرورة رفع كفاءة العمل بمنظومة النظافة والتجميل والإنارة بمراكز ومدن وقرى المحافظة، استعدادا لقدوم شهر رمضان المبارك.

تكثيف أعمال النظافة والتجميل

ونفذت أجهزة النظافة بمجالس المدن، حملات نظافة موسعة ضمن أعمال النظافة والتجميل الدورية، شملت الطرق والميادين الرئيسية، ومحيط المدارس والمساجد، وتفريغ صناديق القمامة كافة، استعدادا لشهر رمضان المبارك، والارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين، وتوفير بيئة نظيفة لهم، بمتابعة رؤساء المراكز والمدن.

ونفذت الوحدات المحلية القروية بكفر الشيخ، بإشراف وتواجد ميداني لرؤساء الوحدات القروية، حملات موسعة بالتزامن مع أعمالها اليومية، من خلال رفع كميات كبيرة من التراكمات والمخلفات المتواجدة بالقرى ومن العزب والنجوع التابعة لها، ونقلها إلى المقالب الوسيطة، للحد من انتشار الأمراض، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

صيانة وتغيير بعض كشافات الإنارة المتهالكة

كما واصلت أقسام الإنارة بمجالس المدن، أعمالها في صيانة وتغيير بعض الكشافات المتهالكة أو المكسورة بأخرى ليد جديدة موفرة للطاقة، بشوارع وأحياء ومحيط المساجد بمراكز ومدن وقرى محافظة كفر الشيخ، لتوضيح الرؤية للمواطنين، مع تشكيل فرق طوارئ لمواجهة أي أعطال خلال شهر رمضان المبارك.