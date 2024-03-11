ساعات قليلة تفصلنا عن موعد أذان الفجر أول يوم رمضان في محافظة الإسكندرية، الذي معه سيبدأ المواطنون في المدينة الساحلية، في صوم أول أيام الشهر الكريم، لذا فإن موعد أذان الفجر في الإسكندرية اليوم الاثنين 11-3-2024 من أبرز ما يشغل عقول كثير من أبناء عروس البحر المتوسط.

وتقدم «الوطن» لقرائها موعد أذان الفجر في الإسكندرية اليوم الاثنين 11-3-2024، حسب إمساكية محافظة الإسكندرية الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة.

وتستعد مساجد الإسكندرية لاستقبال المصلين، في أول أيام الشهر الكريم مع صلاة أول فجر في الشهر الكريم، مرورًا بباقي الأوقات وموعد أذان المغرب.

أذان الفجر اليوم في الإسكندرية الإثنين 11-3-2024

موعد أذان الفجر أول يوم من شهر رمضان في الإسكندرية 4:47 صباحًا، على أن يقل الموعد كل يوم عن سابقه بمعدل دقيقة.

عدد ساعات الصيام اليوم في الإسكندرية

ويبلغ عدد ساعات الصيام اليوم الإثنين 11-3-2024 في الإسكندرية، 13 ساعة و38 دقيقة وتزداد بشكل تدريجي يوما تلو الآخر لاتساع الفارق بين موعدي أذان الفجر والمغرب.